Échange de Pascal Siakam : les Pacers finalisent un accord pour acquérir l’attaquant All-Star des Raptors, selon le rapport

Les Raptors de Toronto et les Indiana Pacers finalisent un accord qui enverra le double All-Star Pascal Siakam à Indiana, par ESPN. Toronto aurait reçu trois choix de première ronde ainsi que Bruce Brown et Jordan Nwora dans le cadre d’un accord à succès trois semaines avant le 8 février. NBA date limite des transactions. Les Pélicans sont également impliqués, envoyant Kira Lewis Jr. à Toronto.

Siakam, un agent libre imminent, devrait “s’attendre” à conclure un accord à long terme cet été pour rester dans l’Indiana, ESPN ajoute.

“Je suis ravi que Pascal ait une opportunité de première classe avec les Pacers, étant jumelé à Tyrese et Myles et étant entraîné par un grand entraîneur en la personne de Rick Carlisle. Son avenir s’annonce prometteur là-bas”, L’agent de Siakam, Todd Ramasar, a déclaré à Andscape.

Plusieurs autres équipes auraient envisagé d’acquérir Siakam, notamment les Golden State Warriors et les Dallas Mavericks. Les Raptors ont apparemment été impliqués à un moment donné dans des pourparlers avec les Sacramento Kings, mais ces pourparlers ont finalement échoué. Sacramento n’aurait apparemment pas voulu inclure l’attaquant de deuxième année Keegan Murray dans un accord pour Siakam. En tant qu’agent libre imminent, Siakam dispose d’un levier inhabituel dans ces négociations commerciales. Il peut effrayer les équipes qui ne l’intéressent pas en refusant de négocier une prolongation.

Indiana, maintenant 23-17 et détenant la sixième tête de série de la Conférence Est, est bien placé pour faire un ajout important. Non seulement les Pacers possèdent tous leurs propres choix de premier tour ainsi qu’un autre premier tour de 2024 du Thunder, mais ils sont également positionnés pour créer un espace de plafond maximum cette intersaison. Cela leur donne un peu de poids contre les Raptors dans ces négociations, car ils peuvent poursuivre Siakam en tant qu’agent libre s’ils ne le font pas d’abord via le commerce.

Les Raptors ont déjà réalisé un gros échange cette saison en envoyant OG Anunoby aux New York Knicks dans le cadre d’un accord qui leur a valu RJ Barrett et Immanuel Quickley. Barrett et Quickley se sont parfaitement intégrés à Toronto, et maintenant, les Raptors semblent concentrés sur l’arrivée d’un autre vétéran clé à Siakam pour poursuivre leurs efforts visant à rajeunir la liste autour de l’attaquant central Scottie Barnes.

L’Indiana n’est pas connu pour être particulièrement agressif dans la recherche de talents vétérans, mais l’émergence de Tyrese Haliburton en tant que candidat légitime MVP a modifié leur calcul de constitution de liste. Les bonnes améliorations pourraient faire des Pacers des prétendants au championnat dans un avenir proche. S’ils croient que Siakam est ce genre d’ajout, ils paieront ce qu’il faut pour faire avancer la star.