Échange d’e-mails des Eagles : évaluation des décisions d’alignement après 2 matchs de pré-saison

Bo Wulf : Bon samedi, Zach. Les Eagles de Philadelphie ont fait un rafale de mouvements avant la pratique. Cinq joueurs sont partis: Greedy Williams, Ty Zentner, Zech McPhearson, Noah Elliss et Tyrie Cleveland, les trois derniers ont renoncé / blessé après avoir subi des blessures lors du match de pré-saison de jeudi soir. Les nouveaux joueurs de l’équipe sont trois plaqués défensifs (Robert Cooper, Marvin Wilson et Caleb Sanders) et deux secondeurs (Tyreek Maddox-Williams et Quinton Bell).

Il y a aussi une flopée de joueurs qui ne pratiquent pas : Britain Covey (ischio-jambiers), Fletcher Cox (douleur au genou), Mekhi Garner (cheville), Kyron Johnson (appendicectomie), Moro Ojomo (commotion cérébrale), Haason Reddick (pouce), Trey Sermon ( cheville), Nolan Smith (épaule), Greg Ward (cheville) et Quez Watkins (ischio-jambiers). Patrick Johnson, qui était absent depuis plus d’une semaine, a repris l’entraînement en tant que participant à part entière.

Le plus important de ces mouvements pourrait être le départ prévu de Zentner, qui laisse Arryn Siposs comme le seul parieur restant sur la liste. Cela ne signifie pas nécessairement que Siposs sera le parieur des Eagles en 2023 – d’après mes calculs, il y a encore six compétitions de parieurs en cours dans la ligue – mais il a au moins franchi le premier obstacle. La blessure de McPhearson est malheureuse et laisse un trou, comme vous l’avez écrit. Je crois comprendre qu’aucune des blessures répertoriées n’est significative parmi les contributeurs attendus de la semaine 1.

Étant donné que l’entraînement de samedi était relativement léger, j’aborderai rapidement quelques notes du tableau de profondeur. La sécurité face à Reed Blankenship a de nouveau été une rotation tout au long de l’après-midi, Justin Evans obtenant le plus de temps, suivi de Terrell Edmunds et Sydney Brown. Zach Cunningham a passé le plus de temps en tant que deuxième secondeur à côté de Nakobe Dean, avec Christian Elliss également en rotation. Mario Goodrich est resté le nickel de la deuxième équipe derrière Avonte Maddox.

En ce qui concerne le sujet à l’étude, je suis curieux alors que nous tournons notre attention vers les réductions imminentes de la liste, quels postes, selon vous, donneront le plus de mal au directeur général Howie Roseman et à son personnel pour réduire les choses ?

Zack Berman : Profitez toujours d’un bon échange d’e-mails le samedi !

Je vais commencer par courir en arrière. Peut-être que Sermon est sacrifiable – il était avec San Francisco l’année dernière, après tout – mais si les Eagles l’aiment, il y a de la valeur à garder un porteur de ballon à coût contrôlé dans un groupe avec trois joueurs sur des accords expirant. (D’Andre Swift, Rashaad Penny et Boston Scott.) Vous savez que Kenneth Gainwell fera partie de l’équipe. Cinq serait raide à la position. Donc, soit les Eagles renoncent à Sermon, soit ils jouent à la gymnastique de la liste et coupent un vétéran investi (Scott ou Penny) qui ne serait pas exposé aux dérogations et peut être re-signé après que quelqu’un soit placé dans la réserve blessée après la coupe initiale de la liste.

Je pense que Philadelphie a une décision difficile à prendre au poste de cornerback. La blessure de McPhearson ouvre une place potentielle, mais les Eagles devront déterminer si Goodrich est un remplaçant dans la fente de Maddox ou s’il y a quelqu’un d’autre sur la liste (ou ailleurs) qui peut remplir ce rôle. Ils ont quatre demis de coin extérieurs qui sont des verrous : Darius Slay, James Bradberry, Josh Jobe et Kelee Ringo. Avec Maddox, ce sont cinq qui feront le roster. Les Eagles coupent-ils un joueur à l’envers comme Eli Ricks ? En coupant déjà Williams, Philadelphie se penchera longuement sur ce groupe au cours de la semaine prochaine.

Et puis edge rusher est un endroit avec quelques questions. Je suppose que Derek Barnett fait partie de l’équipe. Vous avez Reddick, Josh Sweat, Brandon Graham, Smith et Barnett. C’est cinq. Patrick Johnson sera-t-il le sixième ? Janarius Robinson est intrigant. Kyron Johnson peut aider dans les équipes spéciales.

Quelles sont vos pensées? Et ce sont des décisions difficiles. Où pourrait-il y avoir des décisions faciles? En d’autres termes, les Eagles voudront-ils ajouter un joueur renoncé ailleurs qui, selon eux, est meilleur que les options du camp actuellement ?

Wolf : C’est une bonne indication de l’intérêt des choix des Eagles cette année qu’un seul des postes que vous avez mentionnés dans vos trois aurait été sur ma liste. Je suis fasciné par ce qu’ils choisiront de faire en termes de chiffres au poste de secondeur et le long de la ligne offensive.

Je pense que trois secondeurs – Dean, Cunningham et Christian Elliss – sont des serrures de liste. Je pense aussi que ça pourrait être ça. Myles Jack et Nicholas Morrow ne semblent pas valoir des contrats garantis à ce stade, et Ben VanSumeren peut probablement passer par des renonciations. Avec Edmunds capable de pincer le secondeur, trois pourraient être tout ce dont ils ont besoin.

C’est une situation similaire sur la ligne offensive, où les Eagles sont généralement lourds. Cette année, les cinq de départ, Tyler Steen et Jack Driscoll seront sur la liste. Mais il y a beaucoup de questions après cela. Sua Opeta ou Josh Sills obtiennent probablement une place en tant que garde de la balançoire, mais alors que Fred Johnson, Dennis Kelly, Josh Andrews et Julian Good-Jones pourraient être dans le mélange en tant que sauvegardes d’urgence le jour du match, on peut probablement tous leur faire confiance pour le faire à l’équipe d’entraînement. Emprunter contre les chiffres habituels au secondeur et à la ligne offensive pourrait offrir la flexibilité d’aller lourd au bord rusher, comme vous l’avez laissé entendre, au tacle défensif ou à la sécurité.

Ce qui signifie également que ce sont probablement les deux positions auxquelles je m’attends à ce que les Eagles envisagent des acquisitions extérieures. Un joueur de ligne offensif en développement aurait du sens, comme ils ont essayé de le faire avec Jack Anderson il y a deux étés, en particulier avec Driscoll entrant dans la dernière année de son contrat de recrue. Linebacker est la position qui pourrait utiliser de l’aide en haut et en bas du chat en profondeur. Un jeune en développement qui peut jouer dans des équipes spéciales aurait du sens, tout comme la version de cette année du commerce CJ Gardner-Johnson pour ajouter un véritable partant à côté de Dean.

Les deux autres spots qui méritent d’être mentionnés sont le cornerback nickel, où Goodrich est le remplaçant titulaire, et le receveur large. Avec Covey soignant toujours un ischio-jambier blessé, il serait logique de rechercher un cinquième receveur large avec une expérience positive et de retour.

Des désaccords ? Et avec tout cela à l’esprit, qui pensez-vous sera à l’honneur lors des deux derniers entraînements (y compris la session conjointe avec les Colts d’Indianapolis mardi) avec une chance de gagner ou de perdre une place sur la liste ?

Berman : Je suis d’accord avec votre point de vue sur les secondeurs, et c’est la position que je surveillerai de près. Si Jack veut faire partie de l’équipe, il doit commencer à faire des jeux cette semaine. Même avec Morrow. Et l’entraîneur Nick Sirianni semble être impressionné par Cunningham, que vous avez dans l’équipe – ce n’est pas une coïncidence s’il a mentionné Cunningham deuxième parmi les secondeurs lorsque je lui ai posé des questions sur le groupe jeudi.

« J’aime ce groupe », a déclaré Sirianni. « J’aime vraiment à quoi ressemble Nakobe. J’aime vraiment la façon dont Zach Cunningham a joué ce soir. Nick Morrow, Christian Elliss, Myles Jack. J’ai vraiment hâte de laisser cela continuer à se jouer.

Il a nommé les cinq, mais le prénom après Dean n’était pas sans importance pour moi. Sommes-nous sûrs de Barnett ? Je pense qu’il fait partie de l’équipe, mais il y a une raison pour laquelle il joue dans les matchs de pré-saison. Ils doivent continuer à le voir progresser depuis sa blessure au genou.

Au receveur large, les Eagles ont une ou deux places ouvertes pour que quelqu’un gagne. (Et cela pourrait s’avérer être une option externe, comme vous l’avez dit.) Je pense que tout le monde après AJ Brown, DeVonta Smith, Watkins et Olamide Zaccheaus joue pour une place cette semaine. Covey continue de manquer de temps et devra être sur le terrain s’il veut être à nouveau sur la liste active. Zaccheaus retournant des bottés de dégagement l’autre soir donne aux Eagles une option là-bas. Je reviendrai à mes commentaires de porteur de ballon – cette position pourrait se cristalliser ou devenir plus trouble cette semaine.

Bien sûr, les blessures sont toujours des facteurs. On l’a vu jeudi. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours.

(Photo : Andy Lewis / Icône Sportswire via Getty Images)