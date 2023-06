Échange contre un visage familier, mise à jour sur la blessure de Jesse Chavez, Strider se débat

Braves Rumors: Spencer Strider a du mal à sonner des alarmes

Le début de Spencer Strider pour la saison 2023 était l’étoffe des légendes, le type de performance que vous pourriez mettre à égalité avec les choses que Greg Maddux, Tom Glavine et John Smoltz ont faites pour les Braves d’Atlanta. Le jeune as est devenu le lanceur le plus rapide à atteindre 100 retraits au bâton en une saison tout en arborant une MPM de 1,80 jusqu’au mois d’avril et ressemblant à un shoo-in pour le NL Cy Young s’il continuait.

Malheureusement, il ne l’a pas fait. Oui, il est toujours l’un des meilleurs artistes au bâton au baseball, mais les chiffres dans l’ensemble ont pris un gros coup.

Au cours de ses six derniers départs, Strider a une MPM de 6,47 avec un WHIP de 1,43. Son plus gros problème a été d’abandonner les circuits, ce qui a été problématique, abandonnant 10 des 12 circuits qu’il a concédés toute la saison au cours de cette période. Son ERA est maintenant à 4,12 pour la saison et il pourrait y avoir des raisons de s’inquiéter.

Cela dit, Strider le reconnaît, disant Justin Toscano du Atlanta Journal-Constitution après son début dans le match 1 du match double mercredi contre les Tigers – une victoire pour les Braves mais une autre sortie inquiétante de l’as du personnel – qu’il «doit juste être meilleur».

Être meilleur, heureusement, ne prendrait peut-être pas autant de temps. L’un des aspects curieux de la domination de Strider en tant que recrue la saison dernière et dans la campagne 2023 pour commencer est qu’il ne s’appuie vraiment que sur un mélange à deux pas avec sa balle rapide et un curseur. Cette dernière a toutefois vu son taux de grève baisser au cours de ce récent dérapage.

En raison de son répertoire de lancers limité, cela oblige Strider à lancer ensuite sa balle rapide pour les frappes, permettant aux frappeurs adverses d’attendre alors le réchauffeur et, plus souvent que nous ne l’avons vu à aucun moment de sa jeune carrière, de jouer dessus. Mais s’il peut commencer à maîtriser le curseur et dans la zone de frappe, la situation devrait commencer à s’améliorer.

Dans l’ensemble, il ne devrait pas y avoir d’inquiétude à long terme pour Spencer Strider. Avec quelques ajustements et un travail avec son pitch de rupture, il devrait retrouver sa forme dominante le plus tôt possible, d’autant plus qu’il reconnaît clairement que son niveau de performance actuel est un peu problématique.