Les responsables ukrainiens affirment que des prêtres et des moines – ou des personnes se faisant passer pour eux – qui sont également des espions ont causé des problèmes à l’armée ukrainienne. Dans un monastère au nord de Kyiv ce mois-ci, les autorités ont déclaré avoir trouvé six hommes vêtus de robes de moines – qui étaient tous athlétiques, parlaient russe mais pas ukrainien et n’avaient aucun document. La police a arrêté les hommes et enquête pour savoir s’ils sont des espions.

“Être prêtre est une couverture idéale pour tout agent du renseignement”, a déclaré un responsable du renseignement ukrainien au courant de l’enquête sur l’église alignée sur la Russie, mais qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. “Les gens sont prêts à vous faire confiance, parce que vous êtes prêtre.”

Pour sa part, M. Pavlenko, l’abbé qui a ensuite été reconnu coupable d’espionnage, s’est mis à rendre visite à des soldats ukrainiens blessés dans un hôpital, selon Pavlo Dubyna, un ancien habitant de la ville et connaissance de M. Pavlenko. Après de telles visites, il marchait dans la rue et parlait sur son téléphone portable, a déclaré M. Dubyna.