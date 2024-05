MADRID, 27 mai 2024 /PRNewswire/ — Le Musée national du Prado présente le Caravage perdu : Ecce Homo, un chef-d’œuvre du peintre italien. Grâce à la générosité de son nouveau propriétaire, Ecce Homo du Caravage sera exposé au Musée National du Prado, dans une exposition unique spéciale, dans la salle 8 A, du 28 mai au 13 octobre 2024.

Ecce Homo du Caravage (Michel-Ange Merisi, 1571-1610). Huile sur toile, 1606-1609 Collection particulière, salle 8 A. Photo © Museo Nacional del Prado

Peint par le grand artiste italien vers 1605-09 et aurait fait partie de la collection privée de Philippe IV de Espagne, le tableau est l’une des quelque 60 œuvres connues du Caravage et donc l’une des œuvres d’art de maître ancien les plus précieuses au monde. Ce tableau enrichit la collection permanente du Musée national du Prado, qui abrite l’une des rares œuvres du maître d’une collection espagnole, David et Goliath, un tableau qui a retrouvé ses couleurs et ses contrastes d’origine après sa restauration.

Depuis que le musée du Prado a alerté L’Espagne Ministère de la Culture de l’importance du tableau lors de sa réapparition à la maison de ventes Ansorena de avril 2021 attribuée à un élève de José de Ribera, l’œuvre est sous la garde de la galerie d’art Colnaghi, en collaboration avec Filippo Benappi (Benappi Fine Art) et Andrea Lullo (Lullo Pampoulides). Le tableau a été restauré par un spécialiste Andrea Cipriani et son équipe sous la supervision d’experts de la Comunidad de Madrid gouvernement régional.

Depuis sa réapparition aux enchères il y a trois ans, Ecce Homo a représenté l’une des plus grandes découvertes de l’histoire de l’art, inspirant un consensus sans précédent autour de son authentification. Après une enquête diagnostique approfondie par Claudio Falcucci – un ingénieur nucléaire spécialisé dans l’application des techniques scientifiques à l’étude et à la conservation du patrimoine culturel – la restauration a été réalisée de manière éclairée et rigoureuse, permettant de fonder chaque décision sur une évaluation exhaustive des matériaux constitutifs de l’ouvrage, de leurs processus d’altération spécifiques , et l’historique de conservation du tableau, réaffirmant cette attribution initiale au maître italien.

Le dévoilement du Ecce Homo et l’annonce de ce prêt s’accompagne d’une publication collaborative réunissant d’éminents experts dans le domaine avec des essais fondateurs de Keith Christiansen, Gianni Papi, Giuseppe Porzio et Maria Cristina Terzaghi, témoignant de l’importance monumentale de l’œuvre. Titré Caravage : L’Ecce Homo dévoiléeil offre un point de départ essentiel pour la compréhension de cette nouvelle addition à l’œuvre du Caravage.

CONTACT PRESSE: Emma Gilhooly [email protected], +44 (0) 20 8969 3959

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2422577/Museo_Nacional_Prado.jpg

