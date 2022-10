Écart de richesse : crise d’abordabilité croissante des jeunes Canadiens

Les salaires des jeunes au Canada ne suivent pas le coût de la vie, même lorsqu’ils sont employés à temps plein, selon des études sur l’abordabilité; et la possibilité de payer les loyers de la ville et d’être propriétaire devient une « chimère » pour beaucoup.

Contrairement aux milléniaux qui sont entrés sur le marché après le krach financier de 2008 et ont fait face à un manque d’opportunités d’emploi, la cohorte plus jeune d’aujourd’hui entre dans une économie avec une pénurie de main-d’œuvre historique, permettant de trouver un emploi et de gagner des chèques de paie un peu plus facilement.

Mais la montée en flèche des prix des logements et des loyers, les remboursements de prêts étudiants à la traîne et la forte hausse du coût de la vie sont tous devenus des obstacles à la vie indépendante en tant que jeune au Canada.

Les jeunes Canadiens n’ont pas les moyens de se loger

Pour Erko Abdurahman, 24 ans, qui vit avec sa famille à Ajax, en Ontario, le simple fait de pouvoir déménager et payer un loyer à Toronto est une « chimère ». Actuellement employé comme opérateur de métro à temps plein à la Toronto Transit Commission (TTC), il a déclaré mardi à CTVNews.ca qu’il avait abandonné le rêve de posséder une maison au Canada il y a longtemps.

« Je pourrai probablement finir par vivre seul, mais acheter un logement qui m’appartient et ne pas avoir à payer de loyer ? Absolument pas », a déclaré Abdurahman.

Abdurahman dit qu’il doit actuellement 19 385 $ de son Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) et estime qu’il devra payer 1 000 $ par mois pendant les deux prochaines années pour enfin être libéré de ses dettes. Lorsqu’il est pris en compte avec ses autres dépenses mensuelles (un total estimé à 882 $), son salaire mensuel moyen de 2 700 $ n’est pas suffisant pour les frais supplémentaires de loyer.

« Même si mes factures ne sont pas aussi élevées que d’autres, si j’y ajoute le loyer, soit je n’économiserai rien, soit je ne rembourserai pas mon RAFEO », a-t-il déclaré.

En août 2022, le loyer mensuel moyen pour tous les types de propriétés au Canada était de 1 959 $, une hausse de 11,1 % par année. Le loyer moyen a augmenté de 1,3 % par mois et de 16,8 % depuis le creux du marché d’avril 2021 de 1 676 $ par mois, selon Rentals.ca.





La plupart des villes du Canada sont devenues inabordables pour les jeunes, beaucoup de jeunes âgés de 15 à 29 ans perdant en moyenne 750 $ lorsqu’ils vivent dans les villes, selon l’Indice d’accessibilité réelle des villes jeunes de 2022.

De plus, leurs revenus ne reflètent pas la hausse du coût de la vie. Selon le rapport, présenté par Objectif avenir RBC en mai, les deux tiers des villes canadiennes sont encore hors de portée des jeunes qui occupent un emploi à temps plein.

“L’abordabilité ne devrait pas concerner uniquement les nécessités de base pour la survie”, a déclaré Claire Patterson de Youthful Cities dans un communiqué.

« L’abordabilité devrait également inclure la capacité de payer les choses qui contribuent au dynamisme de la vie d’une personne. Dans les villes canadiennes d’aujourd’hui, les occasions de s’épanouir ne sont tout simplement pas également accessibles à tous les jeunes.

Un rapport de juin de RBC a averti que les tendances en matière de logement ont atteint « le pire niveau d’accessibilité depuis le début des années 1990 » et que même si les prix des maisons devraient baisser dans les mois à venir, cela n’améliorera pas considérablement l’accessibilité.

Les jeunes comptent souvent sur d’autres sources telles que leurs parents lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété, selon Jesse Abrams, PDG de Homewise, une société de courtage hypothécaire en ligne basée à Toronto.

“De nos jours, de nombreux acheteurs d’une première maison reçoivent de l’aide de la banque de maman et papa”, a déclaré Abrams à CTVNews.ca mardi.

« Et cela peut se produire sous deux formes différentes. L’un est un cadeau d’acompte, où un parent pourrait réellement aider avec un acompte de ses propres économies et le second est la co-signature d’un prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison.

Un rapport publié l’an dernier par la société de conseil financier IG Wealth Management a révélé que 72 % des parents interrogés étaient disposés à aider leurs enfants à acheter une première maison, donnant en moyenne 145 000 $ par enfant.

“Nous sommes définitivement dans une crise d’abordabilité des maisons”, a déclaré Carrie Freestone, économiste chez RBC, à CTVNews.ca mercredi.

« Le logement est le moins abordable que nous ayons vu depuis des décennies », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une offre limitée de logements rend l’accession à la propriété encore moins accessible aux jeunes Canadiens.

En 2022, 1,3 million de personnes de plus de 18 ans – soit environ 4 % des Canadiens – ont déclaré être en retard sur leurs loyers ou leurs hypothèques, selon un sondage réalisé en août par Finder.com, un site de comparaison des finances personnelles.

Les répondants de la génération Z étaient quatre fois plus susceptibles d’envisager de déménager pour des coûts de logement inférieurs que les baby-boomers, à 12 % contre 3 %.

“La vie devient également si chère que nous pourrions potentiellement chasser de jeunes talents de très grande qualité, là où ils n’auront tout simplement pas les moyens de vivre (ici)”, a déclaré Abrams.

De nombreux jeunes Canadiens sont endettés

Les chiffres de 2019 ont montré que près de deux millions d’étudiants canadiens devaient au gouvernement fédéral un total de 20,5 milliards de dollars, le solde moyen des prêts dépassant 13 000 $ au moment de quitter l’école – bien que ces chiffres n’incluent pas la dette envers d’autres sources, telles que le privé prêts étudiants.

Actuellement, la dette étudiante moyenne au Canada est de 15 300 $ pour les diplômés collégiaux et de 28 000 $ pour les titulaires d’un baccalauréat, selon Statistique Canada.

La période de remboursement typique pour les emprunteurs utilisant le programme fédéral d’aide financière aux étudiants est de neuf à 15 ans.

Erika Shaker, du Centre canadien de politiques alternatives, a déclaré à CTVNews.ca en septembre que la remise de prêt serait “absolument transformatrice pour les étudiants qui se qualifient”.

Abdurahman, qui a obtenu son diplôme en 2021, affirme que ses paiements du RAFEO l’ont souvent empêché d’être en mesure d’investir de manière indépendante dans des dépenses importantes telles qu’une voiture, un loyer et même des voyages prolongés.

Les frais de scolarité ont triplé au Canada en raison du financement gouvernemental limité aux universités depuis les années 1990, selon un rapport de RBC de 2018. Selon ses recherches, “plus de 20% des diplômés titulaires d’un baccalauréat commencent avec plus de 25 000 $ de dettes”, en 2018.

À l’heure actuelle, les diplômés peuvent demander de retarder le remboursement de leur prêt étudiant gouvernemental si leur revenu tombe en dessous de 25 000 $, bien que les libéraux aient fait campagne l’an dernier pour augmenter le seuil à 50 000 $. Le gouvernement libéral a également supprimé les frais d’intérêt sur les prêts étudiants jusqu’en mars 2023.

De nombreux jeunes ont déclaré s’endetter pour payer leurs dépenses, énumérer le paiement des factures, consolider la dette et couvrir les frais de subsistance après avoir perdu un emploi comme les raisons les plus courantes, tandis que d’autres dépenses importantes telles que l’achat d’une voiture, l’éducation et les rénovations domiciliaires n’étaient pas pas trop loin derrière.

“Nous constatons essentiellement une sorte d’énorme écart de richesse chez les milléniaux et les autres jeunes”, a déclaré Freestone. “Les inégalités sont pires pour les millénaires que pour les générations plus âgées, et cela est en grande partie lié à leur niveau d’endettement.”



Avec des fichiers de Tom Yun de CTVNews.ca