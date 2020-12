Comme prévu, la Commission européenne a approuvé l’acquisition de Fitbit par Google. L’accord a été annoncé pour la première fois à la fin de l’année dernière et est évalué à 2,1 milliards de dollars. Mais la CE a établi certaines règles pour garantir que l’acquisition maintiendra le marché des appareils portables ouvert et concurrentiel et que la vie privée des consommateurs sera respectée.

Google a accepté de ne pas utiliser les données relatives à la santé et au bien-être collectées à partir des appareils Fitbit (auprès d’utilisateurs de l’EEE) pour Google Ads. Cela couvre toutes les données, y compris les traces GPS et les informations saisies manuellement. En fait, toutes les données utilisateur pertinentes pour les appareils et services Fitbit seront conservées dans un «silo de données», distinct des autres données Google.

Pour les utilisateurs de l’Espace économique européen (EEE), Google permettra à ses utilisateurs de choisir si les données relatives à Fitbit sont accessibles ou non par d’autres services Google (Recherche, Cartes, Assistant, etc.).

La CE a même mis en place des clauses qui protègent les entreprises, qui s’appuient sur les API Fitbit – à la fois le Web et les API Android. Cela permettra aux applications et services tiers qui dépendent de Fitbit de continuer à fonctionner. Il est également interdit à Google de bloquer les fabricants de smartphones hors des API pertinentes utilisées pour connecter des téléphones et des appareils portables. Cela protégera les «start-ups dans l’espace européen naissant de la santé numérique».

Toutes ces restrictions resteront en place pendant 10 ans. Au moins 10 ans pour l’engagement Google Ads, car la Commission pourrait décider de le prolonger de 10 ans supplémentaires (citant la «position bien établie de Google sur le marché de la publicité en ligne).

Vous pouvez suivre le lien Source pour lire le rapport de la Commission européenne, qui comprend des détails sur l’enquête et les inquiétudes de la CE quant aux conséquences négatives potentielles de l’acquisition à l’avenir.

La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence, a déclaré: «Nous pouvons approuver le projet d’acquisition de Fitbit par Google car les engagements garantiront que le marché des appareils portables et l’espace naissant de la santé numérique resteront ouverts et compétitifs. Les engagements détermineront comment Google peut utiliser les données collectées à des fins publicitaires, comment l’interopérabilité entre les appareils portables concurrents et Android sera protégée et comment les utilisateurs peuvent continuer à partager des données sur la santé et la forme physique, s’ils le souhaitent. «

Source | Via