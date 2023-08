Eby visitera les zones ravagées par le feu de l’intérieur de la Colombie-Britannique

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, doit visiter aujourd’hui le sud de l’intérieur de la province, ravagé par les incendies, en compagnie du ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, et du ministre des Forêts, Bruce Ralston, pour observer de première main les ravages causés par les incendies de forêt qui font rage.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, Eby a déclaré que le but de la visite était de rassurer les gens sur le fait que le gouvernement provincial sera là pour les aider à reconstruire une fois la crise passée, mais aussi d’obtenir des informations de première ligne sur les besoins des communautés.

Il y a plus de 27 000 personnes sous ordre d’évacuation en Colombie-Britannique et plus de 35 000 en alerte d’évacuation alors que plusieurs grands incendies de forêt brûlent dans la région, y compris l’incendie de 110 kilomètres carrés de McDougall Creek affectant West Kelowna, Kelowna et Lake Country.

Les chefs des pompiers locaux ont confirmé que des maisons avaient été détruites dans leurs communautés, West Kelowna subissant le plus de pertes dans 50 propriétés et un nombre plus élevé encore attendu.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré lundi que l’estimation de 50 propriétés perdues devrait augmenter, notant qu’un décompte complet des dommages causés par l’incendie de McDougall Creek n’a pas été terminé.

Le BC Wildfire Service indique que 100 pompiers du Mexique devraient arriver en Colombie-Britannique aujourd’hui, et 200 autres d’Afrique du Sud d’ici la fin de la semaine.