Eby « en colère » contre les attaques au couteau à Chinatown et promet d’agir

Le premier ministre David Eby a promis mardi 12 septembre que son gouvernement lancerait une étude indépendante pour déterminer pourquoi un suspect impliqué dans une triple agression au couteau dans le quartier chinois de Vancouver ce week-end était en semi-liberté.

« Nous veillerons à ce qu’une personne indépendante examine les détails de cette affaire, le processus de prise de décision, comment nous sommes arrivés à cet endroit horrible pour Chinatown, pour la communauté, pour les gens qui ont été attaqués et nous veillerons à ce qu’il n’y ait personne d’autre. , qui bénéficie d’un laissez-passer journalier dans une situation similaire pour s’assurer que la communauté est en sécurité.

Eby a fait ces commentaires à Surrey, où il a contribué à l’annonce d’un deuxième hôpital pour Surrey.

On ne sait pas encore qui dirigera cette révision.

« Je n’ai pas de nom pour vous aujourd’hui », dit-il. « Mais je peux vous assurer que l’objectif ici est d’obtenir l’information complète pour le public et pour les familles, qui la méritent, le plus rapidement possible. »

Blair Evan Donnelly, 64 ans, est toujours en garde à vue après avoir été inculpé de trois chefs de voies de fait graves liés aux coups de couteau survenus dimanche vers 18 heures près de la scène principale du festival annuel Light Up Chinatown ! festival. Les coups de couteau ont laissé un couple d’une soixantaine d’années et une femme d’une vingtaine d’années avec des blessures graves mais ne mettant pas leur vie en danger.

Le suspect était en liberté depuis un jour d’un hôpital psychiatrique médico-légal, où les autorités avaient été détenues à la suite de son procès pour la mort de sa fille de 16 ans. Un tribunal avait déclaré Donnelly non coupable en raison de troubles mentaux et l’avait envoyé dans cet établissement en janvier 2008. Donnelly avait droit à des visites communautaires non supervisées en février 2009. Un tribunal l’a ensuite déclaré pénalement responsable après avoir poignardé un ami en octobre 2009.

«Je suis en colère, brûlant», a déclaré Eby. « Cette personne a été relâchée sans être accompagnée dans la communauté, ce qui a eu un impact dévastateur sur tout le travail acharné de tous les membres de la communauté. Je n’arrive pas à comprendre comment quelqu’un qui a assassiné sa fille a été libéré en 2009, puis a poignardé quelqu’un d’autre, puis a pu être relâché à nouveau sans être accompagné, en pouvant d’une manière ou d’une autre acheter un couteau, se rendre à Chinatown et poignarder trois personnes.

« Comment est-ce possible? »

Black Press Media a contacté la Commission d’examen de la Colombie-Britannique ainsi que la Provincial Health Service Authority, dont les services de psychiatrie légale soutiennent la Commission d’examen de la Colombie-Britannique en fournissant des conseils et des opinions d’experts en médecine légale.

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Gouvernement de la Colombie-BritanniqueCrime