Le premier ministre David Eby affirme que la tournée commerciale en Asie est un moyen de protéger la Colombie-Britannique contre les tensions commerciales potentielles dans la région économique à croissance rapide et sans doute la plus importante du monde.

Eby et la ministre de l’Emploi, Brenda Bailey, sont parties pour l’Asie samedi 27 mai depuis l’aéroport international de Vancouver, où Eby a tenu une séance d’information et recueilli les commentaires des médias avant de partir.

Il a déclaré qu’avec la stratégie de diversification commerciale récemment lancée, « l’idée est que notre province est plus forte plus nos relations commerciales sont approfondies avec plus de pays ».

Avoir « juste un ou deux partenaires commerciaux », a-t-il dit, met la Colombie-Britannique en danger.

« On voit partout dans le monde, des tensions géopolitiques. Nous avons vu des frontières fermées avec COVID. Nous avons vu la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Tout cela a de fortes implications pour notre économie ici même, chez nous, en Colombie-Britannique.

Eby se rendra d’abord au Japon, puis en Corée du Sud et à Singapour.

Il a déclaré que les pays qu’il visite « font tous face à des défis similaires » à ceux de la Colombie-Britannique en matière de logement, avec « des terres très limitées, de grandes populations, une demande importante de logements et ils abordent tous le problème du logement différemment ».

Eby a ajouté qu’il avait également hâte d’aller au Japon et de parler avec des responsables du transit. Il a déclaré que lorsque le Japon annonce un nouveau projet de transport en commun, le gouvernement achète des terrains adjacents pour un développement axé sur le transport en commun.

Le ministre d’État au Commerce Jagrup Brar s’est déjà rendu au Vietnam où BC a ouvert l’an dernier un bureau de représentation au commerce et à l’investissement à Hô Chi Minh-Ville, la capitale du Vietnam. Brar ouvrait officiellement le bureau. Forestry Innovation Investment, une agence de la Couronne, a également ouvert un bureau dans la province vietnamienne de Binh Duong pour promouvoir les produits du bois de la Colombie-Britannique chez l’un des plus grands fabricants de meubles en bois au monde.

Au cœur de ces tensions se trouve le différend sur le statut de Taïwan, mais aussi d’autres questions. Ils incluent des inquiétudes concernant l’espionnage chinois via la plate-forme de médias sociaux populaire TikTok ; l’arrestation de citoyens occidentaux sur de fausses accusations criminelles ; et l’ingérence dans les élections démocratiques.

Eby a fait ces commentaires alors que lui et d’autres membres de son cabinet se déploient à travers l’Asie pour promouvoir la Colombie-Britannique face aux tensions croissantes entre les États-Unis et ses alliés, dont le Canada d’une part et la Chine continentale d’autre part.

Brar rejoindra ensuite Eby ainsi que le ministre de l’Energie Josie Osborne et Bailey au Japon, le troisième marché d’exportation de la Colombie-Britannique après les États-Unis et la Chine continentale. Ils arriveront en Corée du Sud – le quatrième marché le plus important de la Colombie-Britannique – le 31 mai. Eby se rendra ensuite à Singapour, l’un des principaux centres économiques du monde, du 3 au 7 juin.

Cet itinéraire montre que la Colombie-Britannique cherche à maintenir les accords commerciaux déjà existants avec les marchés clés, tout en en établissant de nouveaux sur les marchés susceptibles de croître. Singapour et le Vietnam sont respectivement les 22e et 25e marchés les plus importants pour la Colombie-Britannique.

Eby a déclaré que la Colombie-Britannique a tant à offrir au monde, notamment une main-d’œuvre talentueuse, des produits et services durables et une abondance de ressources naturelles, de technologie et d’énergie nécessaires pour alimenter l’économie propre.

