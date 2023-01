Eby décide de continuer à dépenser au cours de la nouvelle année, tirant le meilleur parti de la manne budgétaire prévue

Le premier ministre David Eby a pris ses fonctions en Colombie-Britannique au milieu d’un tourbillon d’annonces de dépenses et il ne prend aucune résolution de frugalité au cours de la nouvelle année.

Au lieu de cela, il a déclaré qu’il prévoyait de tirer le meilleur parti d’un excédent potentiel exceptionnel, sans se laisser décourager par une prévision de croissance mince.

« L’objectif pour moi est de m’assurer que le budget reflète les priorités des gens de notre province », a déclaré Eby lors d’une entrevue de fin d’année. « Investir dans les gens a rapporté de bons résultats pour notre province. Nous sommes en bonne position financière en ce moment. »

Il a déclaré que les priorités du gouvernement néo-démocrate sont les mêmes que celles des résidents de la Colombie-Britannique : abordabilité, coût de la vie, sécurité publique, soins de santé et logement.

La plus récente mise à jour économique du gouvernement prévoit un excédent budgétaire de 5,7 milliards de dollars cette année, un énorme revirement par rapport à la prévision initiale de déficit de 5,5 milliards de dollars.

Mais une croissance économique de moins de 1 % est prévue pour 2023.

Eby, 46 ans, a prêté serment en tant que 37e premier ministre de la Colombie-Britannique en novembre, en remplacement de John Horgan, et a immédiatement annoncé un crédit de 100 $ pour le coût de la vie sur les factures d’électricité des résidents, un crédit d’abordabilité pour les résidents à revenu faible et moyen et une initiative visant à embaucher plus de policiers.

Il a auparavant été ministre du Logement et procureur général du NPD, après s’être fait un nom en tant que tueur à gages politique en 2013 pour avoir renversé l’ancienne première ministre Christy Clark dans la circonscription de Vancouver-Point Grey.

L’année à venir verra le gouvernement présenter un budget et une législation prévoyant des dépenses pour aider les gens dans les moments difficiles, a-t-il déclaré.

L’accent sera également mis sur l’élimination des campements de sans-abri au CRAB Park de Vancouver et dans le Downtown Eastside, a déclaré Eby, qui a réitéré sa promesse de ne pas déclencher d’élections anticipées en 2023.

«Ainsi, en termes d’utilisation de l’excédent et de l’orientation du budget, les deux viseront à fournir un soutien à court, moyen et long terme aux Britanno-Colombiens qui font face aux pressions intenses de la hausse des coûts», a déclaré Eby.

“Nous nous efforcerons de faire ce que nous pouvons pour réduire ces coûts quotidiens dans la mesure du possible.”

Il y aurait également des mesures pour lutter contre les coûts de la nourriture, de l’énergie et du logement, a-t-il dit, ajoutant que les soins de santé et la sécurité publique sont également à l’ordre du jour pour 2023.

«Certes, les Britanno-Colombiens devraient s’attendre à voir plus d’initiatives à l’Assemblée législative liées à leurs priorités, liées au logement, liées aux soins de santé et à la sécurité publique», a-t-il déclaré.

“Les initiatives budgétaires, les initiatives de la législature, sont toutes éclairées par ces priorités et cela continuera d’être la priorité du gouvernement.”

Eby a cité le soutien au secteur agricole de la Colombie-Britannique pour assurer une meilleure sécurité alimentaire pour la province comme une opportunité de créer plus d’emplois.

“C’est le genre d’opportunités que nous recherchons et vous le verrez à la fois dans notre utilisation de l’excédent et dans notre approche du budget”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement s’attaquera également au problème de l’itinérance à Vancouver et dans toute la Colombie-Britannique, a déclaré Eby, ancien avocat de la Pivot Legal Society et directeur exécutif de la BC Civil Liberties Association.

Le Downtown Eastside est «l’épicentre» de la crise du logement, de la santé mentale et de la toxicomanie en Colombie-Britannique, mais il est loin d’être le seul sujet de préoccupation, a-t-il déclaré.

“Au cours de la nouvelle année et pendant la période des vacances, nous poursuivrons notre travail pour mettre en place une réponse et un soutien efficaces pour les villes aux prises avec ces défis”, a déclaré Eby.

Le gouvernement convoquera des tables rondes dans les communautés de la Colombie-Britannique pour trouver des moyens de soutenir l’ouverture rapide de refuges et d’options de logement pour les sans-abri, a déclaré Eby.

“Cela signifie également une coordination pour que nous travaillions tous ensemble afin que les processus d’autorisation et la logistique d’ouverture de ces espaces se déroulent le plus rapidement possible et nous traitons cela comme l’urgence”, a-t-il déclaré.

Eby a déclaré qu’il s’était engagé à apporter des changements visibles à Vancouver.

«Pour le Downtown Eastside, en particulier, notre objectif immédiat est la fermeture des campements de CRAB Park et le long de la rue Hastings d’une manière qui respecte la dignité humaine des personnes qui vivent à l’extérieur», a-t-il déclaré.

“Lorsque nous pourrons traverser cette phase, nous nous pencherons sur l’avenir à long terme du quartier, l’élimination des hôtels résidentiels en tant que type de logement.”

Eby a cherché à annuler les spéculations selon lesquelles il n’attendrait pas un vote prévu à l’automne 2024 pour emmener la Colombie-Britannique aux urnes.

“Pas un seul Britanno-Colombien ne m’a dit que ce dont la Colombie-Britannique a besoin en ce moment, c’est d’élections provinciales”, a-t-il déclaré.

Dirk Meissner, La Presse canadienne

Gouvernement provincial