Eby de la Colombie-Britannique affirme que la mission commerciale en Asie vise à réduire les risques dans un contexte de malaise international

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, affirme que sa mission commerciale en Asie fait partie d’un effort visant à accroître le commerce et à réduire les risques liés aux incertitudes internationales.

Le premier ministre et sa délégation n’ont pas visité la Chine, le deuxième partenaire commercial de la Colombie-Britannique, au cours du voyage de deux semaines, mais se sont plutôt concentrés sur le Japon, la Corée du Sud et Singapour et ont rencontré, jusqu’à présent, une gamme d’entreprises, dont un grand groupe japonais de logements locatifs entreprise qui cherche à percer le marché canadien.

« En ce moment, nous voyons les tensions causées par la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, les relations entre les États-Unis et la Chine, le Canada et la Chine, et la volatilité des relations internationales », a déclaré Eby au téléphone depuis Singapour.

« Et il est très évident pour moi et pour de nombreux Britanno-Colombiens que le fait de dépendre de manière disproportionnée d’un ou deux grands partenaires commerciaux va vraiment nous affecter si le pire devait arriver. »

Les tensions entre la Chine et le Canada ont augmenté sur fond d’accusations d’ingérence étrangère et d’ingérence électorale.

La semaine dernière, la députée de la Colombie-Britannique, Jenny Kwan, est devenue la dernière politicienne à signaler que l’agence d’espionnage du Canada a confirmé sa conviction de longue date qu’elle était ciblée par le gouvernement chinois.

Les exportations de la Colombie-Britannique vers la Chine continentale ont totalisé 8,48 milliards de dollars l’an dernier, selon les statistiques du gouvernement. C’est juste derrière les États-Unis avec plus de 37 milliards de dollars.

Le Japon et la Corée du Sud se classent troisième et quatrième avec environ 6 milliards de dollars et 4 milliards de dollars respectivement.

Au cours du voyage, Eby a déclaré avoir rencontré des dizaines d’entreprises, dont Mitsubishi, au sujet d’un éventuel investissement dans un projet de nickel, et un certain nombre d’entre elles intéressées par la production d’hydrogène.

À Tokyo, une rencontre avec l’un des plus grands utilisateurs de bois de la Colombie-Britannique au Japon s’est transformée en une conversation sur la possibilité d’entrer par effraction sur le marché locatif difficile et coûteux de la province.

Eby dit que la société, Daito, qui gère déjà les locations à Tokyo, propose d’offrir des offres aux propriétaires fonciers de la Colombie-Britannique pour construire et gérer des propriétés locatives sur leur terrain, puis louer ce logement au propriétaire foncier pour une durée de 30 ans, en payant une redevance fixe. .

« De cette façon, ce logement et la propriété restent aux mains des Britanno-Colombiens, et l’entreprise facilite les investissements dans des logements locatifs qui ne se produiraient pas autrement, de sorte que les propriétaires fonciers ne penseraient jamais à construire ou à gérer des logements locatifs », a déclaré Eby.

C’est un projet que le premier ministre a dit qu’il soutiendrait.

« Nous cherchons désespérément des logements locatifs et s’ils peuvent encourager les propriétaires fonciers à utiliser leur terrain pour des logements locatifs en supprimant une grande partie des maux de tête auxquels ils seraient confrontés lors de la construction et de l’exploitation de ces logements, je pense que c’est une énorme victoire potentielle pour nous, » il a dit.

« Donc, ces discussions se poursuivront également. »

Eby devrait être de retour en Colombie-Britannique le 7 juin.

Ashley Joannou, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Gouvernement provincial