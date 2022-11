Eby approfondit les strates d’âge restreint et les objectifs municipaux dans les nouvelles mesures de logement

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, prévoit de s’attaquer à la crise du logement dans la province en travaillant avec les municipalités pour rationaliser les processus d’approbation et supprimer les restrictions imposées aux immeubles gérés par des copropriétés.

L’ancien ministre du Logement a annoncé son plan lundi (21 novembre), quelques jours seulement après avoir été assermenté en tant que premier ministre, avec un projet de loi sur l’offre de logements et des modifications à la loi sur la propriété Strata.

Si elle est adoptée, la Loi sur l’offre de logements donnera à la province un rôle beaucoup plus pratique pour déterminer ce que les municipalités doivent faire pour augmenter le nombre de logements et dans quel délai elles doivent le faire. Il s’appuie sur les rapports sur les besoins en logement de la Colombie-Britannique introduits en 2019, que les municipalités sont tenues de soumettre tous les cinq ans pour rendre compte de leur situation locale en matière de logement.

En vertu de la nouvelle loi, la province utilisera ces rapports, ainsi que les plans communautaires et les données du recensement, pour déterminer quelles municipalités ont la croissance projetée la plus élevée et les besoins en logement les plus importants. Ces municipalités devront travailler main dans la main avec la province pour établir des cibles en matière de logement. Si les objectifs ne sont pas atteints, le ministre du Logement aura le pouvoir d’émettre des directives et de recommander des mesures de conformité.

Si elle est adoptée, la loi sur l’offre de logements entrera en vigueur au milieu de 2023, date à laquelle huit à dix municipalités seront initialement sélectionnées pour travailler avec la province et fixer des objectifs en matière de logement. La province a déclaré qu’elle fournirait un calendrier plus clair des prochaines étapes à ce stade.

Plus immédiatement, la province espère adopter des modifications à la Strata Property Act, qui, selon elle, pourraient avoir une incidence sur environ 300 000 unités de strates. En vertu de la loi mise à jour, les strates ne seront plus autorisées à restreindre les résidents en fonction de leur âge ou du fait qu’ils ont des enfants. Seuls les immeubles gérés en copropriété pour les personnes âgées de 55 ans et plus en seront exemptés.

Stratas devra également mettre fin aux restrictions sur le nombre d’unités dans un immeuble pouvant être louées à la fois et pour combien de temps. Ils seront cependant toujours autorisés à interdire les locations à court terme, comme AirBnB.

Si elles sont adoptées, ces modifications entreront en vigueur immédiatement.

Plus à venir.

