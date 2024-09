Ébullition d’écrevisses des Astros : 19 septembre 2024

Le programme des éliminatoires de la MLB 2024 commence à prendre leurs réservations.

Le Brasseurs de Milwaukee et le Yankees de New York acheté leur billets pour le bal avec des victoires hier, le premier remportant le titre de la division centrale de la Ligue nationale et le second revendiquant au moins une position de wildcard. Les gardiens de Cleveland devraient être les prochains à remporter le match, probablement aujourd’hui.

Astros de Houston Nouvelles

Les Astros trouvent un défi digne d’octobre à San Diego

Les Astros envisagent de négocier un contrat avec Alex Bregman (MLBTR)

Alors qu’Alex Bregman entame son dernier match à domicile avec les Astros, Jose Altuve plaide pour une re-signature (New York Times)

Un initié des Astros : Manny Machado a battu le lancer de Framber Valdez pour faire basculer une série serrée (Houston Chronicle)

Framber Valdez lance un joyau, mais subit une défaite malchanceuse alors que les Padres blanchissent les Astros (Houston Chronicle)

L’attaque des Astros en difficulté alors que les Padres blanchissent Houston, 4-0 (Carte sportive de Houston)

CLIQUEZ ICI POUR LES PHOTOS DES PIEDS DE JOSE ALTUVE (Chron) Je sais que c’est Chron, mais ils méritent un peu de crédit pour le titre.

Actualités AL West

Comme: « Déchirant » : les vendeurs du Coliseum évoquent la fin d’une époque pour le sport à Oakland (Le côté d’Oakland)

MS: Une situation étrange se termine par une élimination de J-Rod au 3e, une défaite

LA: Angels News : La résurgence de Jack Kochanowicz mène les Angels à une victoire palpitante (Sports Athlon)

Arlington: Cody Bradford lance sept manches sans point

Actualités de la MLB

Une place en séries éliminatoires assurée, les Yanks en veulent plus : « Le travail n’est pas terminé »

Les Brewers défient les pronostics pour remporter la NL Central, puis s’inclinent face aux Phillies

Notes des Blue Jays : Wagner, Bichette — La saison de Will Wagner est terminée, avec un problème au genou gauche. (MLBTR)

Skubal résout son blues royal et les Tigers remportent une grande série

Pepiot réalise la 4e manche impeccable de l’histoire des Rays

Les Diamondbacks libèrent Dylan Floro (MLBTR)

Ohtani se dirige vers l’histoire du 50-50 avec son 49e vol de base

Est-il possible d’éliminer 300 frappeurs en une journée ? (FG)

Hésitation pour Victor Robles (FG)

Craig Kimbrel désigné par les Orioles pour une affectation (MLTBR)

Anniversaires des Astros de Houston

RF George Springer (35) jouait auparavant pour Houston, apparaissant dans 795 matchs entre 2014 et 2020. Il a atteint une ligne de .270/.361/.491 avec 174 circuits et 458 points produits avant de rejoindre les Les Blue Jays de Toronto.

Le C/RF Joe Ferguson (78) a joué 183 matchs pour Houston entre 1977 et 1978, frappant .243/.375/.420 avec 23 jacks et 83 RBI.

Le joueur de deuxième but Joe Morgan (1943-2020), membre du Temple de la renommée, a joué pour les Houston Colt .45s/Astros de 1963 à 1971, avec une moyenne au bâton de .263/.375/.396 en 891 matchs. Il a rejoint l’équipe en 1980 pour atteindre 112 sur 461 en 141 autres matchs.