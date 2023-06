Ébranlé par l’inflation ? Soyez un Britannique et montrez du courage, dit Rishi

ONous avons juste besoin de garder notre sang-froid. C’était le message de Rishi Sunak au pays ce week-end. Il est temps de nous rappeler aux Britanniques de redécouvrir notre lèvre supérieure interne raide. Pour ignorer les remboursements hypothécaires accrus et inabordables. Rire alors que les hausses de salaires ne parviennent pas à suivre le rythme de l’inflation. Pour citer Kipling, la dette s’élève à plus de 100 % du PIB.

Plus facile pour certains que pour d’autres. Si, comme Sunak, vous n’avez pas d’hypothèque, vous pouvez peut-être vous sentir détaché face à la hausse des taux d’intérêt. Peut-être même être secrètement ravi que vous obteniez un meilleur retour sur vos investissements de plusieurs millions de livres.

Plus difficile encore pour ceux qui ont été informés que leur salaire dans le secteur public sera déterminé par des organismes de révision des salaires. Seulement pour se faire dire maintenant que le gouvernement se réserve le droit d’ignorer leurs recommandations. Dans une guerre totale contre l’inflation, la guerre est plus totale pour certains que pour d’autres. Seuls certains seront invités à faire le sacrifice ultime.

Pourtant, il s’avère que garder son sang-froid s’avère également difficile pour certains députés conservateurs. Cette fois l’année dernière, quand Boris Johnson – vous vous souvenez de lui ? – était premier ministre, l’avance des travaillistes sur les conservateurs n’était que de cinq points de pourcentage. Il est maintenant d’environ 25 points de pourcentage.

Et cela alors que les conservateurs sont passés à un chef plus compétent et convivial. Quelqu’un à qui on pouvait faire confiance pour faire avancer les choses. Qui comprenait la politique. Phew! Un grand soulagement pour ces conservateurs qui regardent dans la gueule de l’oubli.

Mais retenir votre sang-froid est maintenant tout ce qui reste au gouvernement en matière de politique. C’est la dernière idée encore debout. Autre que de fermer les yeux et d’espérer le meilleur. Bien que, à bien y penser, ce n’est vraiment qu’une variation pour garder votre sang-froid. Juste pas si ouvertement désespérée.

Le nerf implique le courage. Quand la réalité est que vous n’avez pas le choix. La dette viendra pour vous d’une manière ou d’une autre, que cela vous plaise ou non. Mais salut. Les mendiants ne peuvent pas choisir.

On parle juste de survie maintenant. Toute prétention à améliorer notre vie et celle de nos enfants a disparu. C’est juste comment traverser les prochaines années sans finir dans la rue.

Appelez-moi oublieux, mais je ne me souviens pas d’avoir été placardé partout sur le côté d’un autobus pendant la campagne référendaire. Ou bien je ne suis tout simplement pas au courant de la dernière itération du rêve conservateur. Quittez ce monde comme vous y êtes entré. Avec rien du tout. En dehors des dettes impayées.

Là encore, même s’il y avait de bonnes nouvelles, je ne suis pas sûr que Jeremy Hunt soit la meilleure personne pour l’annoncer. Parce que, courtois et poli comme il l’est souvent, il n’y a pas eu de chancelier qui en savait moins sur la gestion de l’économie depuis des décennies. Même George Osborne en savait plus. Quelqu’un l’a inscrit à un cours du soir de niveau A. Juste pour le placage de l’estime de soi.

De plus, son sentiment de panique lorsqu’on lui demande d’expliquer quelque chose est désespéré. La peur dans ses yeux pouvait déclencher une course à la livre à tout moment. Alors quand il dit qu’il a une solution, nous savons tous qu’il est temps de quitter le pays.

Jezza était aux Communes pour faire une déclaration sur la charte hypothécaire qu’il avait convenue avec certains prêteurs vendredi dernier. Les taux d’intérêt étaient maintenant à 5 %. Il ne semblait pas vraiment savoir si c’était une bonne ou une mauvaise chose. Ou s’ils étaient élevés ou bas.

Certes, personne ne semble lui avoir dit qu’ils devraient monter à 6% d’ici septembre. Cette priorité à l’inflation est un régal.

« Je comprends l’anxiété et l’inquiétude des gens », a-t-il dit, timidement. Il n’en a pas vraiment. Il s’agit d’un homme qui, une fois, aurait oublié de déclarer sept appartements à louer. Facilement fait.

Mais c’était là le problème. En vertu de sa nouvelle charte volontaire – les gens pouvaient le prendre ou le laisser – les emprunteurs pouvaient passer à des hypothèques à intérêt seulement pendant six mois ou prolonger la durée dont ils disposaient pour rembourser le prêt.

Super. Dans le jarret jusqu’à la retraite. Je ne sais pas comment la pension va rembourser l’hypothèque, mais nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Mais les meilleures nouvelles sont arrivées en dernier. Vous auriez 12 mois entre le premier paiement manqué et la reprise de possession. Donc beaucoup de temps pour accumuler beaucoup de cartons pour votre nouvelle maison de démarrage dans les rues.

Rachel Reeves du Labour était sous une forme impérieuse en guise de réponse. La chancelière fantôme sait que Hunt sait qu’elle sait qu’elle est trois fois plus pointue économiquement que lui.

Comment se fait-il que la nouvelle charte n’était pas obligatoire? Et pourquoi les versements hypothécaires étaient-ils de 2 000 £ de plus qu’en France et de 1 000 £ de plus qu’en Irlande et en Belgique ? Comment se fait-il que les soi-disant facteurs mondiaux ne se soient pas étendus à certains de nos plus proches voisins européens ? Se pourrait-il que le problème réside dans un gouvernement conservateur au pouvoir depuis 13 ans ?

« Euh. » Hunt n’avait pas vraiment de réponse. Il n’y avait pas vraiment de plan. Il n’y avait pas non plus de réconfort. Encore quelques années de dettes dans une maison qui appartenait principalement à la banque. Toujours. On nous avait dit de garder nos nerfs. C’était donc quelque chose.

Ensuite, James Cleverly a fait une déclaration sur la tentative de coup d’État en Russie ce week-end. Bien que parce que lui, David Lammy et tous les autres députés des deux côtés de la maison n’en savaient pas plus que ce qui était apparu dans la plupart des analyses de journaux, tout le monde était fondamentalement d’accord sur tout. Prighozin était mauvais. Poutine était mauvais. Il serait inapproprié de spéculer. Et nous avons eu raison de continuer à offrir notre soutien sans équivoque à l’Ukraine.

Tout était très confortable. Auto-congratulation même. Bien que la suffisance ait été brièvement interrompue par Liz Truss, qui ne faisait que sa deuxième apparition aux Communes depuis ses 49 jours désastreux en tant que Premier ministre.

Non pas qu’elle montre le moindre signe du traumatisme et de la honte de sa chute. Soit elle a eu beaucoup de thérapie, soit elle reste entièrement dissociée. Ce dernier, je suppose.

Mais Liz a clairement décidé que l’Ukraine est son héritage et que c’est son ticket-repas pour d’autres événements de prise de parole en public bien rémunérés. Bien que beaucoup d’entre nous paieraient pour qu’elle ne parle pas.

Elle était catégorique sur le fait que l’Ukraine devrait devenir immédiatement membre de l’OTAN. Même si cela a provoqué une guerre entre la Russie et l’Occident. Cleverly n’était pas convaincu. Il est peut-être faible, mais il n’est pas si faible. L’OTAN était quelque chose pour plus tard. En attendant, nous devrions tous garder notre sang-froid. Ça doit être contagieux.