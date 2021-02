Ebola tue trois et cinq tests positifs au virus mortel en Guinée alors que le pays craint une nouvelle résurgence

La maladie à virus Ebola – anciennement appelée fièvre hémorragique Ebola – est une infection virale qui survient chez les humains et les primates.

Le virus fait partie de la famille des Filoviridae, qui comprend également le virus de Marburg.

Il a été détecté pour la première fois dans des régions proches du fleuve Ebola, qui a donné son nom à la maladie.

À ce jour, les scientifiques ont identifié cinq souches d’Ebola – dont quatre sont connues pour provoquer des maladies chez l’homme.

On pense que le réservoir naturel – ou l’hôte du virus – est la chauve-souris à fruits.

Les primates non humains sont un hôte secondaire et, comme les humains, développent des symptômes mortels, il est donc peu probable qu’ils en soient le réservoir.

Malgré l’épidémie qui a balayé l’Afrique de l’Ouest à partir de 2013, les scientifiques classent Ebola comme un virus qui a un taux d’infection relativement faible.

Au cours de cette épidémie, la plus récente et la plus répandue, un patient Ebola transmettrait généralement la maladie à deux autres personnes.

Cela est comparé à une maladie comme la rougeole où un cas peut souvent conduire à 18 nouvelles infections.