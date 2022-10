Ebola infecte 6 écoliers en Ouganda alors que l’épidémie se développe

Six écoliers de la capitale ougandaise ont été testés positifs pour Ebola, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, marquant une grave escalade de l’épidémie déclarée il y a un peu plus d’un mois.

Les enfants, qui fréquentent trois écoles différentes à Kampala, font partie d’au moins 15 personnes dans la ville dont l’infection par le virus Ebola a été confirmée, selon un communiqué de la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng.

Les enfants sont membres d’une famille exposée à la maladie par un homme qui a voyagé depuis un district touché par Ebola, s’est fait soigner à Kampala et y est décédé, selon le communiqué.

“Il est responsable de l’infection de la famille de sept personnes, y compris les voisins et bien d’autres”, indique le communiqué, faisant référence au patient Ebola en déplacement. “Nous avons pu obtenir ce cluster, plus un autre, grâce à la vigilance du ministère dans la recherche des contacts et la gestion des cas sur le terrain.”

Clé de suivi des contacts

Les autorités “suivent” avec 170 contacts des écoles fréquentées par les six enfants, a-t-il ajouté.

Les craintes qu’Ebola puisse se propager loin de l’épicentre de l’épidémie ont obligé les autorités à imposer un confinement permanent, y compris des couvre-feux nocturnes, à deux des cinq districts signalant des cas d’Ebola le 16 octobre. Les mesures ont été mises en place après qu’un homme infecté par Ebola s’est rendu à Kampala et y mourut, devenant ainsi le premier cas confirmé d’Ebola de la ville.

La recherche des contacts est essentielle pour endiguer la propagation de maladies contagieuses comme Ebola.

Le chef de l’Association médicale ougandaise a exhorté mardi les autorités sanitaires à imposer un confinement à Kampala, une mesure stricte que le président du pays a précédemment déclaré ne pas vouloir mettre en œuvre.

Ce responsable, le Dr Samuel Oledo, a déclaré aux journalistes que la situation était alarmante car certaines “personnes ne signalent même pas les cas” d’Ebola.

Les symptômes peuvent imiter un paludisme plus répandu

Ebola, qui se manifeste par une fièvre hémorragique virale, a infecté 109 personnes et en a tué 30 depuis le 20 septembre, date à laquelle l’épidémie a été déclarée plusieurs jours après que la maladie a commencé à se propager dans une communauté rurale du centre de l’Ouganda.

La ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, a déclaré mercredi que le gouvernement mettait en place un centre de traitement supplémentaire.

Quinze des cas confirmés concernaient des agents de santé, dont six sont décédés, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Aceng a déclaré que cinq centres de traitement étaient opérationnels et qu’un sixième était en cours de création.

“Le ministère de la Santé, avec le soutien de partenaires, met en place une installation de traitement supplémentaire sur le terrain de sport de Mulago”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le nouveau centre porterait à 351 le nombre de lits disponibles pour traiter les patients atteints d’Ebola.

Les responsables de la santé ougandais du district de Mubende, l’épicentre, n’ont pas été prompts à confirmer Ebola, en partie parce que les symptômes de la maladie peuvent imiter ceux du paludisme le plus répandu.

Ebola se transmet par contact avec les fluides corporels d’une personne infectée ou des matériaux contaminés. Les symptômes comprennent de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et, parfois, des saignements internes et externes.

Il n’existe aucun vaccin éprouvé contre la souche soudanaise d’Ebola qui circule dans ce pays d’Afrique de l’Est de 45 millions d’habitants.

L’Ouganda a connu plusieurs épidémies d’Ebola, dont une en 2000 qui a tué plus de 200 personnes. L’épidémie d’Ebola de 2014-16 en Afrique de l’Ouest a tué plus de 11 000 personnes, le plus grand nombre de morts de la maladie.

Ebola a été découvert en 1976 lors de deux épidémies simultanées au Soudan du Sud et au Congo, où il s’est produit dans un village près de la rivière Ebola, d’où le nom de la maladie.