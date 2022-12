Alors qu’une épidémie d’Ebola balayait le centre de l’Ouganda fin septembre, les responsables gouvernementaux étaient prêts à tout pour contenir le virus, sauf à prendre une mesure cruciale : imposer un confinement.

C’était radicalement différent de leur réponse au début de la pandémie de coronavirus, lorsque l’Ouganda a introduit certaines des fermetures les plus restrictives en Afrique en fermant les frontières, en interdisant les transports publics et en fermant les écoles pendant deux ans – l’une des fermetures les plus longues au monde.

Les responsables ougandais, un pays enclavé d’Afrique de l’Est, reconnaissent maintenant qu’ils ont hésité à imposer des restrictions similaires lors de la récente épidémie d’Ebola en raison de la colère, du ressentiment et du traumatisme persistants suscités par les mesures strictes de Covid. Ils craignaient qu’une autre réponse sévère à une épidémie ne déclenche des protestations, ne frappe une économie déjà sous pression et aliène une population fatiguée inondée de désinformation sur les dangers – et même l’existence – du virus Ebola.

La décision initiale de ne pas isoler l’épicentre de l’épidémie d’Ebola est venue hanter l’Ouganda. La maladie s’est propagée à neuf districts, dont la capitale, Kampala. L’Organisation mondiale de la santé a signalé 142 cas confirmés et 55 décès confirmés, avec 22 décès supplémentaires probablement liés à l’épidémie.