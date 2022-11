Ebner mène la course des greffiers du comté de La Salle de manière décisive – Shaw Local

Si les chiffres tiennent, les électeurs du comté de La Salle ont choisi un nouveau greffier du comté.

Jennifer Ebner, une républicaine péruvienne et nouvelle venue politique, menait la titulaire démocrate Lori Bongartz par un total préliminaire de 20 512 contre 18 293. Les chiffres ne sont pas définitifs, mais Bongartz a déclaré qu’il ne restait qu’environ 600 votes par correspondance à compter, ce qui signifie que la marge de victoire d’Ebner sera décisive.

“Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé dans cette course, toutes les personnes qui ont voté pour moi, et remercier Dieu pour cette opportunité”, a déclaré Ebner dans un communiqué publié mardi soir.

Jennifer Ebner, candidate au poste de greffier du comté de La Salle, sourit en étreignant Ray Gatza, qui détient une avance pour gagner un siège au conseil d’administration du comté de La Salle, après avoir découvert qu’elle détient une avance décisive le mardi 8 novembre 2022, avec 600 votes restant à compter. (Scott Anderson)

Bongartz a déclaré qu’elle était “très surprise” du résultat, mais a déclaré: “C’est ce que c’est. Je vais juste passer à autre chose.

Ebner a été aidé par deux facteurs. La première a été une vague rouge mineure dans le comté de La Salle dirigée par Darren Bailey, qui a perdu sa candidature au poste de gouverneur mais a tout de même revendiqué une majorité de 55% parmi les électeurs du comté de La Salle, ce qui a à son tour soutenu les républicains du scrutin.

Deuxièmement, Bongartz était une cible du GOP depuis sa gestion de l’élection présidentielle de 2020. Après que les votes de 2020 aient apparemment été compilés, des votes anticipés et par correspondance ont été brusquement ajoutés et certains résultats ont basculé en faveur des démocrates. Une offre judiciaire du GOP pour inverser les courses a échoué, mais le greffier du comté est immédiatement devenu une course ciblée.

Ebner a battu son compatriote républicain Steven Stohr d’Ottawa lors de la primaire de juin.

Le nouveau greffier du comté présumé est une crèche / propriétaire d’entreprise qui est un membre actif du Comité central républicain du comté de La Salle depuis janvier 2021. Elle a siégé à plusieurs comités et a été présidente du comité d’intégrité électorale.