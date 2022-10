EBFC vs FCG Dream11 Team Prediction: East Bengal FC vs FC Goa Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour l’ISL 2022-23 de mercredi, 12 octobre, Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata, 19h30 IST

EBFC vs FCG Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match ISL 2022-23 de mercredi entre East Bengal FC et FC Goa: Les géants de Kolkata, l’East Bengal FC, n’ont pas réussi à lancer leur campagne de Super League indienne (ISL) sur une note positive après avoir subi une défaite 3-1 contre le Kerala Blasters FC lors du match inaugural. La brigade Rouge et Or visera désormais sa première victoire de la nouvelle saison ISL puisqu’elle affrontera le FC Goa mercredi. Le match entre le Bengale oriental et le FC Goa se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

L’entraîneur du Bengale oriental, Stephen Constantine, se méfiera du mauvais spectacle défensif de son équipe avant le match contre le FC Goa. L’entraîneur britannique de 59 ans devrait apporter quelques changements à son arrière-quatre pour le match contre le FC Goa.

Le FC Goa, en revanche, connaît un début difficile pour la neuvième saison d’ISL. Les hommes de Carlos Pena débuteront leur campagne par trois matches à l’extérieur consécutifs contre l’East Bengal, le Chennaiyin FC et le champion en titre Hyderabad FC.

Les Gaurs, pour leur premier match à domicile de la neuvième édition de l’ISL, affronteront le vainqueur du bouclier de la saison dernière, le Jamshedpur FC.

Avant le match ISL entre East Bengal FC et FC Goa; voici tout ce que vous devez savoir :

EBFC vs FCG Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match East Bengal FC vs FC Goa ISL.

EBFC vs FCG en direct

Le match ISL entre East Bengal FC et FC Goa sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match EBFC vs FCG

Le match EBFC vs FCG ISL se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, à Kolkata, le mercredi 12 octobre à 19h30 IST

Pronostic EBFC vs FCG Dream11 Team

Capitaine : Eduardo Bedia

Vice-capitaine : Alex Lima

XI de jeu suggéré pour EBFC vs FCG Dream11 Fantasy Football :

Gardien : Dheeraj Moirangthem

Défenseurs : Sauveur Gama, Seriton Fernandes, Ivan Gonzalez

Milieux de terrain : Alex Lima, Brandon Fernandes, Edu Bedia, Sumit Passi

Attaquants : Suhair VP, Cleiton Silva, Alvaro Vazquez

East Bengal FC vs FC Goa Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue du East Bengal FC : Kamaljit Singh, Charalampos Kyriakou, Ivan Gonzalez, Lalchungnunga, Tuhin Das, Ankit Mukherjee, Souvik Chakrabarti, Sumit Passi, Alex Lima, Suhair VP, Cleiton Silva

Composition de départ prévue du FC Goa : Dheeraj Moirangthem, Anwar Ali, Mohamed Fares Arnaout, Sauveur Gama, Seriton Fernandes, Brandon Fernandes, Eduardo Bedia, Glan Martins, Redeem Tlang, Iker Guarrotxena, Alvaro Vazquez

