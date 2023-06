Eberechi Eze : Aucun regret d’avoir joué pour l’Angleterre contre le Nigeria

Eberechi Eze a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir choisi l’Angleterre plutôt que le Nigeria après avoir accepté l’appel de Gareth Southgate dans l’équipe des Trois Lions pour les éliminatoires de l’Euro 2024 ce mois-ci.

L’Angleterre se rendra à Malte vendredi avant d’accueillir la Macédoine du Nord à Manchester mardi, Eze visant à faire ses débuts seniors après une fin impressionnante de la campagne nationale avec Crystal Palace.

Le joueur de 24 ans a marqué six buts lors de ses 10 dernières apparitions alors que Palace se ralliait au patron par intérim Roy Hodgson pour éviter confortablement la relégation et Eze a ensuite choisi de rejoindre l’Angleterre, mettant fin aux longues spéculations selon lesquelles il pourrait représenter le Nigeria.

Eze est né dans le sud de Londres de parents nigérians et bien qu’il ait représenté l’Angleterre au niveau des moins de 20 ans et des moins de 21 ans, le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, a rencontré le milieu de terrain en décembre 2019 et il a déclaré par la suite : « J’espère avec confiance qu’il jouera bientôt pour le Nigeria. »

Cependant, Eze jouera désormais pour l’Angleterre à la place et a demandé d’expliquer les facteurs de sa décision, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi : « [It was] plus juste parler aux gens autour de moi, ma famille, ma femme, obtenir de bons conseils des gens autour, essayer de penser quelle est la meilleure décision pour moi et ma carrière.

« Nous pensons que c’est le meilleur. C’est une grande opportunité pour moi, c’est le plus haut niveau du football. Je le regarde sans aucun regret.

« C’est le plus haut niveau du football, vous voulez vous tester contre ça, vous voulez être là-dedans et vous pouvez voir la qualité de l’équipe, où ils arrivent, la confiance avec laquelle ils jouent, c’est incroyable Donc, faire partie de ça, c’est important.

« J’ai reçu l’appel et j’ai senti que c’était la bonne décision à prendre et je suis très, très heureux d’être ici. »

Eze a également révélé la motivation qu’il avait tirée d’avoir raté une place à l’Euro 2020 en raison d’une blessure. Southgate a confirmé le mois dernier qu’Eze aurait fait partie de son équipe provisoire pour le tournoi retardé il y a deux ans s’il n’avait pas souffert d’un problème de tendon d’Achille.

Eze a appris les moments d’appel après avoir subi la blessure et il a déclaré: « C’est difficile à mettre en mots, je regarde les choses un peu différemment, j’ai vu cela comme » je suis sur la bonne trajectoire « même si c’est triste situation dans laquelle j’étais. Personne ne veut être blessé, mais j’ai vu que « c’est le niveau auquel vous pouvez arriver », alors j’ai réfléchi, je me suis concentré sur ma rééducation. Cela m’a donné la motivation pour continuer. «