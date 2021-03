eBay va supprimer les livres du Dr Seuss sur «  haine et discrimination  » – mais vous pouvez toujours y acheter Mein Kampf

Six des livres du Dr Seuss récemment jugés offensants et retirés de la publication ne pourront même plus être achetés d’occasion par l’intermédiaire du détaillant en ligne eBay, qui nettoie les listes.

« Chez eBay, nous avons une politique stricte contre la haine et la discrimination afin de garantir que notre plate-forme reste un environnement sûr, fiable et inclusif pour notre communauté mondiale d’acheteurs et de vendeurs. » Parmita Choudhury, spécialiste des communications d’entreprise d’eBay, a déclaré jeudi au Washington Examiner. La déclaration est intervenue après que de nombreux utilisateurs de Twitter ont noté que leurs listes pour les six livres de Dr. Seuss récemment retirés de la publication avaient été supprimées du site.

« Nous analysons actuellement notre marché pour supprimer ces articles. L’examen de toutes les annonces existantes et la formation des utilisateurs concernés peuvent prendre un certain temps. Nous surveillons également la liste nouvellement publiée pour qu’elle soit examinée. » Ajouta Choudhury.

Vous ne pouvez pas inventer ce truc. @eBay bloque ma liste de @Dr. Seuss« The Cat’s Quizzer » et le citant comme matériel offensant. Pourtant, les livres antisémites de Louis Farrakhan sont-ils corrects? #cancelcancelculture pic.twitter.com/9Au62lagcW – Clare Ath (@clare_ath) 4 mars 2021

Les six titres – ‘McElligot’s Pool’, ‘On Beyond Zebra !,’ ‘Scrambled Eggs Super !,’ ‘The Cat’s Quizzer’ ‘, « And to Think That I Saw It on Mulberry Street’ ‘et’ If I Ran the Zoo ‘- ont tous été « annulés » cette semaine après que la société qui les publie a déclaré qu’ils avaient été retirés en raison d’images racistes.

Après l’annonce, les ventes des titres ont commencé à monter en flèche sur eBay et Amazon, certains étant répertoriés pour des milliers.

Bien qu’eBay surveille les copies des livres du Dr Seuss, des œuvres comme Mein Kampf d’Adolf Hitler peuvent toujours être trouvées sur le site. Interrogé directement sur l’apparente contradiction, Choudhury a affirmé que Mein Kampf avait également violé leurs politiques, bien qu’il y en ait de nombreuses et qu’il y en ait depuis des années.

«Avec des millions de transactions effectuées chaque jour sur notre plate-forme sur plus de 190 marchés, nous évaluons et apportons constamment des améliorations pour nous assurer que les articles interdits restent en dehors d’eBay.» dit-elle pour la défense de l’entreprise.

Depuis que Seuss Enterprises a annoncé la suppression de certaines œuvres de l’auteur pour enfants pour « Blessant et mal » portraits, de nombreux critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs frustrations. Plusieurs bibliothèques publiques se sont également montrées rebelles et ont déclaré qu’elles ne retireraient pas les livres de leurs étagères.

