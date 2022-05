EBay entre dans le secteur NFT, avec l’aide de l’icône du hockey Wayne Gretzky

Les NFT sont un type d’actif numérique créé pour suivre la propriété d’un élément virtuel à l’aide de la technologie blockchain. Ces objets uniques peuvent être des œuvres d’art ou des cartes à collectionner sportives. Chaque NFT est unique et ne peut pas être reproduit et accumule de la valeur indépendamment, stocké dans des portefeuilles numériques en tant qu’objets de collection.

Il y a 142 millions d’acheteurs eBay dans le monde. C’est le deuxième plus grand acteur – bien que loin derrière Amazon – dans le commerce électronique. L’électronique et les accessoires sont la catégorie la plus populaire de l’entreprise, qui attire une population de consommateurs plus jeunes. Plus tôt ce mois-ci, eBay a acheté une participation de 25%, d’une valeur de 263 millions de dollars, dans le fabricant de jouets Funko aux côtés d’un consortium comprenant l’ancien PDG de Disney, Bob Iger, l’agent sportif Rich Paul et le groupe Chernin.

“Les NFT et la technologie blockchain révolutionnent l’espace des objets de collection et sont de plus en plus considérés comme une opportunité d’investissement pour les passionnés”, a déclaré Dawn Block, vice-présidente des objets de collection, de l’électronique et de la maison chez eBay. “Grâce à notre partenariat avec OneOf, eBay rend désormais les NFT convoités plus accessibles à une nouvelle génération de collectionneurs partout dans le monde.”

OneOf prétend être une plate-forme NFT “verte” qui utilise la technologie blockchain économe en énergie. Le processus d’extraction de crypto-monnaie peut utiliser une grande quantité d’énergie, dans certains cas autant d’énergie que des pays entiers. OneOf prétend utiliser plus de 2 millions de fois moins d’énergie que ce que l’on appelle les réseaux blockchain “preuve de travail”. De plus, la société affirme que plus de 80 % des collections présentées sur sa plateforme proviennent de créateurs issus de minorités et de projets dirigés par des femmes.