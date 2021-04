Ebanie Bridges réfléchit à nouveau à son image – mais pas comme vous le pensez. Son œil gauche est horriblement gonflé alors le mannequinat, plaisante-t-elle, devra attendre.

Le poids coq australien s’est senti discrédité comme un gadget dans la préparation du combat de ce mois-ci avec Shannon Courtenay, qui, bien qu’elle ait perdu, peut être examiné comme le moment où une nouvelle star de la boxe est née.

« Ma pesée a cassé Internet », rit Bridges trois jours après avoir échoué contre Courtenay dans un combat qui a suscité une rivalité passionnante d'une manière que la boxe féminine n'a pas toujours vue. Par sa conclusion, Courtenay est devenu champion du monde WBA mais l'histoire de Bridges est loin d'être terminée.

















Image:

La tenue de pesée de Bridges a suscité une réaction enflammée de Courtenay



La décision de Bridges de peser dans le port de la lingerie était sa façon «d’embrasser la féminité», mais Courtenay a soutenu que ce n’était pas comment être «un modèle». La seule façon dont ce side-show pouvait être vraiment contextualisé était par ce qui s’est passé à l’intérieur du ring, lorsque Bridges s’est vaillamment battu jusqu’à la fin malgré son œil grotesquement fermé.

« On m’a mis tout le temps en doute – » quelqu’un qui ressemble à ça ne peut pas être dur « », raconte Bridges Sky Sports.

«Les hommes ont arrêté de moins que cela.

« Je suis heureux d’avoir pu montrer à tout le monde que je suis un vrai combattant, un vrai combattant. »

Sa volonté d’embrasser une personnalité ludique, ainsi que le manque flagrant de séquences de ses cinq combats précédents, ce qui était un stratagème intentionnel pour créer la surprise, signifiait que Bridges n’était pas censé montrer le type de ténacité déchirante qui était nécessaire lorsqu’un œil devenait inutilisable.

Image:

Bridges a dit à son coin qu’elle ne pouvait pas voir avant le tour final



Image:

Courtenay s’est remis d’une défaite contrariée l’année dernière pour devenir champion du monde



Mais cet instinct de survie n’a pas choqué Bridges, dont l’histoire de l’émergence au cours d’une période d’adolescence traumatisante lui a appris la résilience.

«Je pratique les arts martiaux depuis l’âge de cinq ans», dit-elle. «Quand j’avais huit ans, j’ai fait des planches sur mes deux phalanges avant, en les tenant jusqu’à ce que je pleure et que je veuille arrêter de fumer, mais on m’a dit de ne pas le faire. J’ai reçu un coup de pied alors que j’étais en position de planche.

«Pendant mon adolescence, je suis allé en enfer et je suis revenu. J’ai eu la chance de survivre.

«La musculation vous change plus que vous ne pouvez l’imaginer. La discipline et la poussée à travers la fatigue pour développer les muscles. Je pleurerais pendant les séances d’entraînement mais je n’arrêterais jamais.

« Quand vous arrêtez, vous n’atteignez pas. La douleur est temporaire, la fierté est éternelle. »

Dans les débuts de boxe professionnelle de Bridges, il y a à peine deux ans, elle s’est cassé la cheville au premier tour mais a quand même gagné le combat – «Je traînais le pied derrière moi», dit-elle. Peut-être aurions-nous dû voir sa volonté venir.

«Je sais combien j’ai de cœur», dit-elle. « Jamais en combat, jamais dans la vie, je n’ai abandonné. Cela ne m’a donc pas du tout choqué. »

Image:

La musique du ring-walk de Bridges était la chanson de « Barbie Girl »



Image:

Courtenay a battu Bridges par décision unanime



Le moment exaspérant où Bridges a été contraint de faire face à une crise a eu lieu avant le dernier tour. L’enflure autour de son œil, causée par un choc accidentel de têtes, insiste-t-elle, l’avait maintenant temporairement aveuglée. Elle a dit à son équipe de coin qu’elle ne pouvait pas voir et qu’elle était courageuse de continuer.

Ses pensées à ce moment-là, elle explique: «J’ai pensé:« J’espère que le médecin ne me demandera pas si je peux voir ».

« Pas question que j’aurais dit non. J’aurais dit: » Bien sûr que je peux voir! «

«Pas moyen que je me serais arrêté. J’aurais combattu sans yeux.

«Le médecin me regardait et je priais simplement: ‘S’il vous plaît, ne me demandez pas’.

« Je l’ai seulement dit à mes entraîneurs pour qu’ils comprennent pourquoi je ne pouvais pas voir sa main droite. »

Il y avait un respect mutuel après la bataille sanglante que Courtenay a remportée par décision unanime de remporter la ceinture WBA.

« La première chose qu’elle a dite a été: » Je vous ai vraiment sous-estimé « », dit Bridges. «Et je l’ai un peu sous-estimée aussi. Mais j’ai tout de suite gagné son respect.

«Elle a levé la main à la fin parce qu’elle a reconnu l’esprit guerrier – je l’apprécie pour cela.

« Nous nous respectons les uns les autres parce que nous avons organisé l'un des meilleurs combats féminins auxquels les gens aient été témoins. »

















Image:

Bridges était tout sourire malgré un œil enflé



Alors, la prochaine fois, faut-il s’attendre à voir Bridges «porter un sac poubelle» comme elle l’a plaisanté pour apaiser les critiques?

«Je ne changerai pour personne», dit-elle. « Il est important d’être vous, d’être réel. Ne vous jugez pas l’un l’autre.

« J’aurais pu l’adoucir, ne pas me mettre là-bas. J’aurais pu me changer pour plaire aux puristes. Mais mon objectif était plus grand – c’était d’avoir plus de regards sur le sport, plus de gens à l’écoute pour me regarder me battre.

« Je sais que mon style est adapté aux fans et, si vous n’aimiez pas auparavant la boxe féminine, vous l’aimeriez après m’avoir vu.

«Je suis la preuve que vous pouvez être féminine et vous battre encore plus dur qu’un homme.

« J’étais confiant et c’est pourquoi je n’ai pas changé. Je vous ai tout dit – vous verriez exactement à quel point j’étais sérieux quand j’ai sauté sur le ring. »

Image:

Courtenay et Bridges dans les coulisses après le combat



Image:

Courtenay et Bridges s’embrassent après la fin de leur rivalité



Le prochain mouvement de Bridges est indécis, mais il n’est pas encore prévu de rentrer chez lui en Australie et elle espère un retour sur le ring en juin. Les écoliers auxquels elle enseigne les mathématiques ne la verront que via Zoom. La boxe n’est, si vous ne l’aviez pas encore réalisé, pas un gadget pour elle.

« Vous ne voyez rien de ce que je fais dans la boxe féminine. Je suis différente », dit-elle.

«Je ne suis pas Katie Taylor. Et je ne veux pas être comme les autres. Je veux du respect pour qui je suis, et c’est pourquoi j’ai refusé de changer. J’ai refusé d’écouter les gens qui m’ont dit que j’étais irrespectueux.

«J’ai apporté plus de regards que jamais sur mon combat – c’est à quel point je respecte mon sport.

«Le cœur que j’avais? Cela montre à quel point je respecte la boxe.

« J’ai rendu justice au sport pour avoir incité les gens à regarder. Ils voudront me regarder à nouveau. »