Ebanie Bridges, passionnée de lingerie, dénonce les «  doubles standards  » alors que Tyson Fury s’entraîne en sous-vêtements – pour découvrir la raison de la cascade

Le champion du monde des poids lourds WBC, Fury, intensifie sa formation aux États-Unis alors qu’il se prépare à unifier le titre à succès de la « bataille d’Angleterre » avec Anthony Joshua plus tard cette année.

« The Gypsy King », 32 ans, a partagé des images sur les réseaux sociaux de lui-même travaillant sur les coussinets avec l’entraîneur SugarHill Steward cette semaine, légèrement vêtu d’une paire de sous-vêtements rouge vif.

«La pratique rend parfait, imaginez [Anthony Joshua’s] face à se faire écraser avec ces droits propres », a écrit le champion des poids lourds linéaires.

Mais le pouvoir de frappe de Fury n’était pas au centre de l’attention de certains fans, qui ont plutôt choisi de commenter ses ringwear – ou plutôt son absence.

«Pourquoi Fury insiste-t-il toujours pour publier une vidéo de lui-même s’entraînant uniquement dans son pantalon?» a interrogé une fan, avant d’évoquer Bridges aux gros seins coq australiens, connue pour ses apparitions en sous-vêtements aux pesées.

«S’il ressemblait à [Ebanie Bridges] Cela ne me dérangerait pas, mais…. #putsomeclotheson. «

Pourquoi Fury insiste-t-il toujours pour publier une vidéo de lui-même s’entraînant uniquement dans son pantalon? S’il ressemblait au @EbanieBridges Cela ne me dérangerait pas mais ……. #putsomeclotheson – Johnny Enfield (@MrJohnnyEnfield) 30 avril 2021

Bridges – qui a récemment échoué dans sa candidature au titre mondial contre la Britannique Shannon Courtenay dans un slugfest qui plaira à la foule – a rapidement repris le message.

« Haha, imaginez que je ne m’entraîne que dans mon pantalon? » a écrit le combattant australien, en ajoutant le hashtag « doublestandards » et un emoji riant.

Haha imagine que je me suis entraîné avec juste mon pantalon? #doubles standards 🤣 https://t.co/s8jseSbHwa – Blond bombardier 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) 30 avril 2021

On a beaucoup parlé des bouffonneries de sous-vêtements de Bridges sur la balance avant ses concours, alors que sa rivale Courtenay affirmait qu’elle se moquait de la boxe féminine.

Courtenay a ensuite battu Bridges par décision unanime après une bataille de 10 rounds plus tôt ce mois-ci qui a valu aux deux combattants des éloges pour leur durabilité, tout en laissant Bridges avec un œil grotesquement enflé.

Mais les commentaires de Bridges sur Fury se sont rapidement retournés contre lui, alors que les fans réclamaient pour expliquer que le Britannique s’était fréquemment entraîné avec ses sous-vêtements ces dernières années pour sensibiliser au cancer des testicules.

«Je porte beaucoup ces shorts funky en public et je les porte aujourd’hui parce qu’ils représentent une entreprise appelée Oddballs», a déclaré Fury en 2018.

@Tyson_Furyl ‘équipement d’ entraînement pour la journée des médias d ‘aujourd’hui. Il a dit qu’il portait ce sous-vêtement pour soutenir le cancer de la prostate. #boxe#WilderFurypic.twitter.com/x5imhpEP9n – Danny Z (@DannyZ_Boxing) 25 octobre 2018

«Chaque centime dépensé pour ces pantalons va à la recherche pour lutter contre le cancer des testicules. Un de mes amis est passé par là récemment, et je veux faire prendre conscience de lui et de cette cause.

L’ancien entraîneur Ben Davison a également expliqué: «Un de nos amis proches a eu un cancer du testicule récemment, alors même si les gens disent qu’il est fou de porter ses sous-vêtements sur le ring, il y a toujours une raison; il a un très grand cœur.

C’est bien de voir Tyson Fury porter ses sous-vêtements et son short de bain OddBalls! #PoweredByThePants#TysonFurypic.twitter.com/CgWqShsVgl – OddBalls (@myoddballs) 13 février 2020

Réalisant tardivement son erreur, Bridges a tweeté: « Ahh c’est pour la charité apparemment, le cancer des testicules » – ajout d’une série d’emojis de «claquement de mains».

Ahh c’est pour la charité apparemment, le cancer du testicule pour une entreprise appelée @myoddballs 👏🏼👏🏼👏🏼 – Blond Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) 30 avril 2021

D’autres ont arrondi sur le compte qui a fait les commentaires originaux, demandant: «Pourquoi serait-ce bien pour Ebanie de le faire mais pas pour un mec? Il ne rencontre pas bien ce compagnon.

«J’étais désinvolte et factice. De toute évidence, vous n’êtes pas au courant. Ebanie a semblé voir le côté drôle, » a écrit le fan dans une réponse tetchy.

Pourquoi serait-ce bien pour Ebanie de le faire mais pas pour un mec? Ne rencontre pas bien ce compagnon. – Lee (@ LAshworth91) 30 avril 2021

J’étais désinvolte et factice. De toute évidence, vous n’êtes pas au courant. Ebanie a semblé voir le côté drôle – Johnny Enfield (@MrJohnnyEnfield) 30 avril 2021

Pesant à nouveau, Bridges elle-même a affirmé que toute la conversation était «Pour bantz».

«Je pense que c’est génial qu’il s’entraîne dans ses sous-vêtements, [it] le rend plus acceptable lorsque je décide de m’entraîner dans le mien », a ajouté la pugiliste blonde de 34 ans.

Legit était une plaisanterie et si vous ne pouviez pas voir cela pour faire votre commentaire, vous devez être tellement froid que vous vous ennuyez lol rigole 😉😆 et une bonne journée 😁 Fyi je pense que c’est une grande fureur s’entraîne Dans ses sous-vêtements, c’est plus acceptable quand Je décide de m’entraîner dans le mien 😏 – Blond bombardier 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) 30 avril 2021

Il est peu probable que le tiff bizarre sur Twitter ait attiré l’attention de Fury alors qu’il se concentre sur son superfight très attendu avec le champion du monde WBA, IBF WBO et IBO Joshua.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a affirmé que le match était un « Transaction conclue » – avec l’Arabie saoudite qui devrait être le lieu – malgré les affirmations du promoteur de Fury Bob Arum cette semaine selon lesquelles c’était « mort dans l’eau » pour juillet ou août.

Cela a fait craindre que Fury ne cherche à se battre ailleurs avant de rencontrer Joshua, 31 ans, même si des contrats ont été signés le mois dernier, sous réserve qu’un lieu soit convenu.

« Pas de manque de respect envers Bob, c’est un promoteur incroyable, il n’a jamais été impliqué dans une transaction de site de cette ampleur auparavant », Hearn a déclaré vendredi à Sky Sports.

«Il n’y a pas de nouvelle date limite. L’accord est fait, les combattants ont accepté le site, les chiffres, ils ont déjà signé le contrat.

«Nous devons juste conclure l’accord de site, qui est à nouveau accepté, mais nous devons suivre le processus.

« La date limite est le week-end dernier ou quelque chose du genre, mais vous ne laissez pas un accord échouer car cela prend quelques jours de plus que prévu. »

Fury et Joshua gagneraient au moins 75 millions de dollars chacun pour le combat, qui devrait être le premier d’un double affrontement entre le combattant invaincu de Manchester et l’ancien médaillé d’or olympique né à Watford.