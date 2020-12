La vague de nouvelles désagréables en 2020 se poursuit sans relâche alors que la récente mystérieuse maladie d’Eluru dans l’Andhra Pradesh a fait une vie dimanche tandis que 292 autres sont tombées malades. Plus de 140 des patients sont rentrés chez eux après un traitement hospitalier, tandis que l’état des autres était stable, ont déclaré des responsables médicaux et sanitaires du district de West Godavari.

On n’a pas encore déterminé ce qui cause la maladie, les gens spéculent sur ses causes. En particulier, la maladie a vu des personnes touchées devenir soudainement inconscientes après des symptômes de convulsions et de nausées.

Un homme de 45 ans qui a été admis à l’hôpital général de Vijayawada avec des symptômes de nausée et d’épilepsie dimanche matin est décédé plus tard. Et alors que la majorité des personnes se sont rétablies en quelques minutes, au moins sept ont été transférées à l’hôpital gouvernemental dimanche pour un meilleur traitement.

Les théories et les suggestions du complot ont été diffusées sur Internet lorsque les internautes ont découvert la maladie qui touchait tant de personnes à Eluru. De l’eau polluée aux effets secondaires de Covid en passant par un virus invisible, les gens ont trouvé toutes sortes de raisons pour expliquer la mystérieuse maladie.

La tragédie de l’OMI Eluru n’est pas un mystère … Elle est purement due à la pollution de l’eau causée par les déchets industriels qui affecte immédiatement le système nerveux central. #EluruTragedy – ఎన్పీ లక్కిరెడ్డి ✍️‍ #VoteForGlass (@np_lakkireddy) 7 décembre 2020

Ce n’est pas COVID-19[feminine la raison reste inconnue, le nombre augmente #Eluru de la propagation inconnue de la maladie à la population – Aryu Minstrel (@aryuminstrel) 7 décembre 2020

Système d’égouts inadéquat … Laisser des déchets humains dans le système d’égouts … La contamination de l’eau potable pourrait être la principale raison des récents événements à Eluru.#Eluru – Vamsikrishna (@ smaw1bvk) 7 décembre 2020

Certaines personnes ont également proposé des moyens de contrôler la maladie.

@AndhraPradeshCM @ APPOLICE100 @smarteluruUne idée volontaire pour une nouvelle maladie 2 arrêter sa propagation. Demandez le Govt 2 pls Eluru undr Lockdown pendant quelques jours pour mettre l’infection sous contrôle. Comme il le demande aux fonctionnaires du conseil, tout l’éluru est en train d’être purgé – Sontyana Anand (@SontyanaAnand) 7 décembre 2020

Vraiment choqué et choqué de voir ce qui se passe dans la ville d’Eluru. Fais attention. J’espère que nous trouverons exactement ce que c’est et une solution à cette soi-disant maladie mystérieuse. #Eluru – Ambati Karthik (@ AmbatiKarthik7) 7 décembre 2020

Est-ce un virus non comme une pandémie de covid où la combinaison du virus covid et de certaines autres maladies #Eluru – Aryu Minstrel (@aryuminstrel) 7 décembre 2020

Certains ont également comparé le calendrier à l’année dernière coronavirus originaire de Wuhan, en Chine, et affirme qu’une nouvelle maladie est apparue en Inde cette année.

#Eluru #Andhra Pradesh #TDPL’année dernière, c’est COVID 19 (virus Corona) c’est de Wuhan City China Wear Mask Cette année c’est JAVID 20 (virus Jagan) c’est d’Eluru Andhrapradesh India Faites bouillir l’eau avant de boire – Rajershi (@urstrulyRaaj) 7 décembre 2020

J’espère que tout ira mieux bientôt #EluruLe fait que la cause de la maladie ne soit pas encore connue chez les 300 personnes est alarmant – Ravi Dundigalla (@ravi_dundigalla) 7 décembre 2020

Pourquoi les habitants de la ville d’Andhra Pradesh à Eluru meurent-ils des suites d’une infection hydrique? Pourquoi Govt. Les hôpitaux d’Eluru dans un état déplorable? Demande @ BJP4India d’intervenir et de prendre immédiatement en charge le gouvernement d’Andhra Pradesh. peut ne pas être en mesure de gérer la situation. – Cerise la Grande (@ saithegreat1992) 7 décembre 2020

Tragédie d’Eluru !! bactéries, virus ou rejet toxique … quelle qu’en soit la raison … c’est un gouvernement. échec!! – Sreedhar Ch (@ SreedharCh4) 7 décembre 2020

Les mystérieuses morts d’Eluru en Andhra pourraient-elles être l’œuvre du culte de la mort !!!! – Sirisha (@ Sirisha69572042) 7 décembre 2020

Pl tester l’eau dans #EluruRessemble à un pesticide organochloré / organophosphoré comme une contamination par le chlorpyrifos dans l’eau. Les tests biochimiques ne peuvent pas détecter. Utiliser la spectrométrie de masse à plasma induit avec les douanes ou les laboratoires Vimta. Des résidus peuvent également se produire dans les poissons. – rajku (@rajku) 7 décembre 2020

Il y avait plusieurs avertissements non vérifiés demandant aux gens de ne pas utiliser l’eau municipale jusqu’à ce que la raison soit identifiée. Cependant, le ministre adjoint de la santé AKK Srinivas (Nani), qui représente Eluru, a déclaré que les tests ont montré que la pollution de l’eau n’était pas la cause de la maladie inconnue. Une équipe de cinq médecins de l’AIIMS à Mangalagiri a rendu visite à Eluru ici pour traiter les patients. Rao a déclaré avoir parlé avec AIIMS, le directeur de Delhi Randeep Guleria et d’autres experts.

Le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a également rendu visite à Eluru lundi pour rendre visite aux patients du GGH et devrait également tenir une réunion d’évaluation avec les responsables du district de West Godavari plus tard.