Eau de gingembre vs thé au gingembre : quel est le meilleur pour la santé ?

Une tasse de thé au gingembre réconfortante, chaleureuse et invitante. Le thé au gingembre n’est pas seulement un concurrent ; c’est un champion, surtout par rapport au thé vert. Remplie d’antioxydants et de propriétés anti-inflammatoires, cette concoction épicée peut être votre remède de prédilection pour divers problèmes de santé. Mais attendez, il y a un twist ! Il est également prévenu que le thé au gingembre pourrait jouer avec notre Vata – signalant les énergies ayurvédiques. Vata, représentant les éléments de l’air et de l’espace, supervise le mouvement, la créativité et le système nerveux. Une trop grande quantité peut entraîner des invités indésirables comme des gaz, des ballonnements et de l’anxiété.