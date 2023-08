EasyJet va organiser des vols de rapatriement en raison d’un « plan de vol douteux » accusé du chaos du trafic aérien – Business Live

03.04 HAE EasyJet va effectuer des vols supplémentaires après l’effondrement du contrôle aérien

EasyJet a annoncé qu’il organiserait cinq vols de rapatriement pour garantir que les clients bloqués puissent rentrer chez eux alors que les perturbations dues à l’effondrement des systèmes de contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni se sont poursuivies pendant un troisième jour.

L’échec du système de contrôle du trafic aériengéré par la société privée Nats, a été imputé à un seul plan de vol corrompu saisi par une compagnie aérienne anonyme, selon des informations.

Martin Rolfele directeur général de Natsle service national du trafic aérien, a déclaré que la compagnie avait « travaillé incroyablement dur depuis que nous avons rétabli le service lundi pour s’assurer que ce type d’événement ne puisse plus se reproduire ».

Dans des interviews avec la BBC, il a déclaré :

Il est clair que nous vivons dans un monde où de telles choses se produisent occasionnellement. La grande majorité d’entre eux sont fixes et personne ne le remarque, personne n’est dérangé. Très occasionnellement, nous nous retrouvons confrontés à une situation qu’il n’est pas possible de résoudre immédiatement. Même si je reconnais que ce n’est absolument pas le service que nous voudrions un jour fournir, notre objectif principal est de fournir un service sûr qui amène tout le monde à destination.

Dans un communiqué hier soir, easyJet a déclaré :

Au cours de cette semaine traditionnellement très chargée en matière de voyages, les options de retour au Royaume-Uni sont plus limitées sur certaines routes et easyJet assurera donc cinq vols de rapatriement vers Londres Gatwick au cours des prochains jours depuis Palma et Faro le 30 août, et Tenerife et Enfidha le 30 août. Jeudi 31 août et depuis Rhodes le vendredi 1er septembre. Nous exploitons également des avions plus gros sur des routes clés, notamment Faro, Ibiza, Dalaman et Tenerife, pour offrir quelque 700 sièges supplémentaires cette semaine.

