Les clients d’EasyJet ont été laissés en colère après que la compagnie aérienne a annoncé qu’elle commencerait à facturer aux clients de stocker leurs bagages dans des casiers à bagages.

La compagnie aérienne à bas prix a annoncé aujourd’hui qu’elle réduirait de moitié les franchises de bagages à partir du 10 février.

Les clients ne seront autorisés à apporter qu’un petit sac qui doit tenir sous le siège à l’avant, sinon ils devront payer jusqu’à 24 £ supplémentaires par trajet.

Ceux qui paient les frais supplémentaires pour choisir leur siège ou qui ont payé un espace supplémentaire pour les jambes pourront apporter un « grand bagage à main » à bord des vols pour le ranger dans les casiers suspendus.

Cela vient après qu’easyJet a révélé le mois dernier que la crise des coronavirus l’avait vu s’écraser avec une perte annuelle de 1,27 milliard de livres sterling – la première de ses 25 ans d’histoire.

La compagnie aérienne à bas prix a révélé aujourd’hui qu’elle réduirait de moitié les franchises bagages à partir du 10 février (photo d’archive)

Dans un e-mail adressé aux clients, easyJet a affirmé que les changements de bagages devaient «contribuer à améliorer la ponctualité».

Mais la compagnie aérienne a été critiquée par les clients sur les réseaux sociaux, beaucoup la qualifiant de « mauvais timing ».

Une personne a écrit: « Le principal argument de vente que vous aviez par rapport à vos concurrents était le généreux bagage à main. Toujours ma première compagnie aérienne de choix pour de fréquents séjours en ville.

«Maintenant, réglez simplement votre stand au même niveau que Ryanair et Wizz. Peut également réserver avec eux à l’avenir. Décision absurde.

Un autre a déclaré en ligne: « Mauvais timing quand ils devraient faire tout ce qu’ils peuvent pour nous encourager à revenir. »

Ils ont ajouté: « Punition pour avoir osé avoir des biens. Veulent-ils même nos affaires maintenant?

Une femme a déclaré: « Juste une autre façon de gagner de l’argent pour empêcher les gens d’apporter leurs petites valises de cabine, ce que vous ne pourrez plus faire et que vous devrez donc payer pour plus de bagages en soute.

Ceux qui paient les frais supplémentaires pour choisir leur siège ou qui ont payé un espace supplémentaire pour les jambes pourront apporter un « grand bagage cabine » à bord des vols pour le ranger dans les casiers supérieurs

Un autre a commenté: « easyJet ne prend pas le p ***, facturant maintenant les bagages à main.

« Oui, nous comprenons que votre industrie est en difficulté, mais cela pourrait être un pas de trop pour les clients, surtout si toutes les autres compagnies aériennes ovines emboîtent le pas. Honte à toi, sérieusement!

Et un homme a ajouté: « C’est assez médiocre qu’ils changent les règles après avoir pris des réservations. »

L’e-mail d’EasyJet disait: « Nous aimerions vous informer de certains changements que nous apportons à notre politique en matière de bagages à main pour aider à améliorer la ponctualité et donner une certitude aux clients sur ce qu’ils sont autorisés à apporter à bord.

À partir du 10 février 2021, le siège que vous avez réservé déterminera les bagages que vous pourrez emporter à bord.

«Tous les clients peuvent emporter à bord un petit bagage cabine (max. 45 x 36 x 20 cm), qui doit être placé sous le siège devant eux.

Auparavant, les passagers d’easyJet étaient autorisés à apporter un grand sac pour le casier suspendu, bien que certains aient été placés en soute lorsque les casiers étaient pleins.

«Les clients qui ont réservé un siège Up avant ou Extra legroom peuvent également emporter à bord un grand bagage cabine (max.56 x 45 x 25 cm), qui doit tenir dans le casier supérieur.

«Ces sièges peuvent être sélectionnés au moment de la réservation, ou à tout moment avant votre enregistrement.»

La compagnie aérienne a ajouté que les «gros» sacs apportés à la porte d’embarquement sans sélection de siège appropriée seront placés en soute.

La politique actuelle sur les bagages restera en vigueur jusqu’à ce que les nouvelles règles entrent en vigueur l’année prochaine.

Dans une nouvelle plus sombre pour la compagnie aérienne à bas prix, le PDG Johan Lundgren a déclaré aux investisseurs le mois dernier que la pandémie signifiait que 80% de ses vols seraient toujours bloqués entre janvier et mars.

Au cours des 12 derniers mois, le nombre de passagers a diminué de moitié pour atteindre 41,8 millions, la demande de vols ayant chuté d’une falaise alors que Covid-19 s’est emparé de l’Europe.

Mais dans une meilleure nouvelle, les ventes ont bondi de 50% le mois dernier après de bonnes nouvelles concernant l’efficacité de deux vaccins, a déclaré M. Lundgren.

EasyJet a annulé la plupart de ses vols au Royaume-Uni le mois dernier en raison du dernier verrouillage du gouvernement.

Pour survivre à la pandémie jusqu’à présent, la compagnie aérienne a levé plus d’un milliard de livres sterling grâce à des accords de vente et de cession-bail pour ses avions, a contracté un prêt de 600 millions de livres sterling du gouvernement, supprimé 4500 emplois et demandé aux actionnaires 419 millions de livres sterling.

En octobre, la société mère de British Airways, IAG, a déclaré qu’elle avait subi une perte de 5,1 milliards de livres sterling au cours des neuf premiers mois de 2020 après la chute des bénéfices en raison du coronavirus.

Ryanair a révélé de lourdes pertes au cours des six derniers mois de 176 millions de livres sterling.Le patron Michael O’Leary a déclaré que les clients ne seraient pas remboursés pour les vols en novembre, bien que Boris Johnson ait interdit tous les voyages sauf les voyages essentiels.

EasyJet a fait sa première perte depuis 25 ans, perdant 1,27 milliard de livres sterling à cause de la pandémie de coronavirus

Le PDG d’EasyJet, Johan Lundgren, a également annoncé que 80% de ses vols n’auront pas lieu entre janvier et mars de l’année prochaine.

Il est à craindre que la plupart des compagnies aériennes soient obligées de bloquer leurs flottes et de licencier du personnel en raison de la crise actuelle.

Les dirigeants de l’industrie affirment que les problèmes ont été aggravés par la règle de quarantaine de 14 jours du gouvernement et par l’absence de progrès sur un régime de test des passagers aériens.

La perte avant impôts du groupe EasyJet pour l’année se terminant le 30 septembre survient après que le nombre de passagers a diminué de moitié à 48,1 millions alors que la pandémie a paralysé l’industrie de l’aviation.

Il a averti qu’il ne prévoyait pas de voler plus de 20% environ des services prévus du premier trimestre de son année jusqu’en septembre prochain en tant que deuxième vague implacable de la demande des frappeurs pandémiques.

Les pertes d’EasyJet se comparent aux bénéfices de 430 millions de livres sterling l’année précédente.

Sur une base sous-jacente, easyJet a déclaré des pertes avant impôts de 835 millions de livres sterling contre des bénéfices de 427 millions de livres sterling l’année précédente, ce qui était conforme aux attentes.

M. Lundgren a déclaré que le groupe avait répondu « de manière robuste et décisive » à la crise et a applaudi une « bonne nouvelle » sur un éventuel vaccin Covid-19.

Il a déclaré: « Bien que nous ne prévoyions pas de voler plus de 20% de la capacité prévue pour le premier trimestre de 2021, en maintenant notre approche disciplinée des vols générateurs de trésorerie pendant l’hiver, nous conservons la flexibilité nécessaire pour accélérer rapidement lorsque la demande reviendra.

«Nous savons que nos clients veulent voler avec nous et que la demande sous-jacente est forte. Il a ajouté que le groupe s’attendait à «rebondir fortement».

William Ryder, analyste actions chez Hargreaves Lansdown: «Les actionnaires d’EasyJet espèrent que le pire est désormais derrière eux.

Bien que la capacité devrait encore diminuer considérablement au premier trimestre de l’exercice 2021 d’easyJet, des nouvelles positives sur les vaccins ont promis de la lumière au bout du tunnel.

«EasyJet sera une entreprise différente de celle qui est entrée dans cette crise. La compagnie aérienne à petit budget a considérablement réduit la taille de ses effectifs, réduit ses coûts et son bilan est gravement marqué.

«Les investisseurs ne doivent pas oublier qu’une grave récession est toujours possible et qu’il peut encore y avoir des turbulences sur le chemin de la reprise.»