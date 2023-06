EasyJet annule plus de 100 vols Gatwick en raison d’orages

Des milliers de passagers d’easyJet à destination et en provenance de Gatwick ont ​​vu leur vol annulé en raison de tempêtes au cours des dernières 24 heures.

Plus de 54 des vols du transporteur à bas prix prévus dimanche soir n’ont pas fonctionné en raison de ce que l’aéroport a décrit comme des « orages intenses » dans la région après la chaleur du week-end.

La compagnie aérienne a annulé un nombre similaire lundi en raison des effets d’entraînement, avec des avions hors de position pour les vols de la journée.

Environ 15 000 passagers d’easyJet – de loin le plus grand transporteur de l’aéroport – seraient concernés. L’aéroport a averti les voyageurs de vérifier avant le départ car d’autres problèmes météorologiques sont prévus.

Les passagers n’ont pas droit à une indemnisation pour les annulations de tempête en vertu du règlement EU261 – qui s’applique toujours au Royaume-Uni – car les conditions météorologiques extrêmes échappent au contrôle de la compagnie aérienne. Ils devraient cependant être re-réservés sur un autre vol sans frais supplémentaires et aidés pour la nourriture et l’hébergement.

Un porte-parole d’easyJet a déclaré: « Les orages dans la région de Gatwick qui ont limité le nombre d’arrivées et de départs dimanche ont malheureusement entraîné des perturbations à l’aéroport de Londres Gatwick, y compris des détournements et des annulations qui ont des répercussions ce matin alors qu’un certain nombre d’avions sont hors de position.

«Nous faisons tout notre possible pour minimiser l’impact sur nos clients, en offrant aux personnes sur les vols annulés des options pour réserver ou recevoir un remboursement ainsi que l’hébergement à l’hôtel et les repas si nécessaire.

« La sécurité et le bien-être des clients et de l’équipage sont la priorité absolue d’easyJet et, bien que cela soit hors de notre contrôle, nous tenons à nous excuser auprès des clients pour la gêne occasionnée. »

Un porte-parole de Gatwick a déclaré: «En raison de conditions météorologiques instables et d’orages dans le sud de l’Angleterre et de l’Europe hier, des restrictions temporaires du trafic aérien ont été mises en place, ce qui a entraîné le retard et l’annulation de certains vols.

« London Gatwick s’excuse auprès des passagers pour tout inconvénient. D’autres orages sont attendus aujourd’hui, les passagers doivent donc contacter leur compagnie aérienne pour plus d’informations.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Le groupe de consommateurs Lequel ? a déclaré que si easyJet n’avait pas à verser d’indemnisation pour ces annulations, elle devrait réacheminer les passagers concernés dans les meilleurs délais, y compris sur d’autres transporteurs si nécessaire.

Les trains rapides vers l’aéroport ont également été suspendus pour des réparations urgentes des voies. Gatwick Express, qui propose des trains sans escale depuis le centre de Londres, ne devrait pas fonctionner avant au moins mardi en raison de points endommagés autour d’East Croydon, bien que d’autres services ferroviaires soient disponibles.