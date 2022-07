Easy T sort un nouveau single et un nouveau clip pour “Barbie Drill”

Aussi imprévisible que cela puisse paraître il y a plusieurs années, New York est devenu l’épicentre de la musique de forage en Amérique. Chicago a sans aucun doute donné naissance au genre de rue sombre et palpitant du hip-hop, produisant plusieurs des artistes phares de la génération moderne. Cela dit, des artistes plus à l’est ont trouvé l’inspiration dans le son… et ça marche.

La représentante de Long Island, Easy T, s’approprie le son et certains avec son single “Barbie Drill” produit par RDO Beats. Contrairement à l’utilisation par le disque d’un échantillon accrocheur et ludique, Easy T vous montre exactement qui elle est et de quoi elle parle lorsqu’elle est au micro, sûre d’elle et implacable. La transition fluide de RDO entre une section house courte et un exercice complet est l’une des choses les plus agréablement choquantes que vous n’entendrez jamais.

Le talent individuel de T est au premier plan, mais elle attribue également à Lil Wayne et Nicki Minaj des sources d’inspiration créative qui l’ont clairement bien servie. Les instrumentaux de “Big Mouth” de Rubi Rose et de “WAP” de Cardi B et Megan Thee Stallion ont été victimes des compétences du natif de Long Island.

Appuyez sur play ci-dessous et découvrez pour la première fois un artiste que vous pourriez regarder pendant des années si elle garde ce niveau de cohérence.

