Eastland intronise 11 personnes à la National Honor Society – Shaw Local

LANARK – Onze élèves de l’Eastland High School ont été intronisés au sein de la National Honor Society lors d’une cérémonie le 15 novembre.

Les étudiants sélectionnés pour l’intronisation étaient Kennedy Burkholder, Kennidee Bryant, Lillian Greenfield-Siegner, Ella Gunderson, Paige Joiner, Isabelle Lego, Mallory Misiewicz, Jason Prowant, Ryan Sauer, Gracie Steidinger et Jenica Stoner.

Ils sont rejoints par sept seniors qui sont membres actuels – Hudson Groezinger, Ashleigh Ifert, Emily Janssen, Sarah Kempel Kyla LaRue, Adelia Rush et Keegan Strauch.

Les étudiants ont été sélectionnés par la faculté pour répondre à des normes élevées d’érudition, de service, de leadership et de caractère. La National Honor Society est l’une des organisations nationales les plus anciennes et les plus prestigieuses pour les élèves du secondaire.