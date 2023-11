Eastland Alpacas organise une journée portes ouvertes à la ferme Mount Joy [photos] | Divertissement

Ils sont poilus, ont un cou et des cils de girafe dignes d’une publicité Maybelline.

Ils peuvent également marcher en laisse, sont originaires d’Amérique du Sud et leurs fibres peuvent être transformées en tapis, chaussettes, foulards et bien plus encore.

Nous parlons bien sûr des alpagas, et le public a eu la chance d’interagir avec les adorables créatures samedi et dimanche lors de la journée portes ouvertes d’Eastland Alpacas.

La ferme de 30 acres de Mount Joy abrite plus de 80 alpagas et appartient à Kevin et Sue Zurin.

Il y a une autre chance de visiter, puisque la journée portes ouvertes se poursuit de 10 h à 16 h le 11 novembre et de midi à 16 h le 12 novembre. Il n’y a pas de frais d’entrée, mais les dons sont les bienvenus.

Eastland Alpacas est situé au 2089 Risser Mill Road à Mount Joy. Pour plus d’informations, visitez eastlandalpacas.com.