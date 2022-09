YPSILANTI, Michigan (AP) – Les membres du corps professoral en grève de l’Université de l’Est du Michigan sont retournés dans leurs salles de classe lundi, après que leur syndicat a conclu un accord avec l’université pour mettre fin à une grève qui a commencé la semaine dernière.

Les responsables de l’université et du syndicat ont annoncé l’accord de contrat de principe dimanche soir après les négociations du week-end, mais ils n’ont pas immédiatement publié les détails.

L’université a déclaré qu’un horaire de cours complet reprendrait lundi sur le campus d’Ypsilanti de plus de 15 000 étudiants à environ 35 miles (56 kilomètres) au sud-ouest de Detroit, où plusieurs dizaines de membres du corps professoral ont commencé à faire du piquetage mercredi. Le syndicat représente plus de 500 professeurs titulaires et menant à la permanence.

Les deux parties étaient divisées sur les augmentations de salaire et sur le montant que les membres du corps professoral devraient payer pour les soins de santé. Les dirigeants syndicaux avaient fait valoir que la proposition de l’école aurait imposé à ses membres des milliers de dollars de coûts supplémentaires.

Le président de l’équipe de négociation du syndicat, Matt Kirkpatrick, professeur agrégé de langue et de littérature anglaises, a qualifié l’accord de “victoire importante”.

“Nous avons pris position pour maintenir et renforcer une éducation de qualité à l’UEM, et cet accord nous fait avancer”, a déclaré Kirkpatrick dans un communiqué.

L’entente devrait être ratifiée par le conseil d’administration de l’université et les membres du syndicat pour entrer en vigueur.

L’université a intenté une action en justice qualifiant la grève d’illégale, mais un juge a rejeté la demande de l’école de forcer les professeurs en grève à retourner dans leurs salles de classe.

The Associated Press