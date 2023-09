Eastern Market Brewing Co. déménage dans les anciens locaux de Founders Brewing Co. à Détroit | Actualités sur les boissons | Détroit

Cliquez pour agrandir Avec l’aimable autorisation de Eastern Market Brewing Co. Un rendu du nouvel espace Elephant & Co. prévu au 456 Charlotte St., Detroit.

Quelques mois après que Founders Brewing Co. a brusquement fermé sa salle de vente à Détroit, Eastern Market Brewing Co. a annoncé son intention de s’installer dans cet espace.

Surnommé Elephant & Co., le nouveau taproom devrait ouvrir ses portes en 2024 au 456 Charlotte St., Detroit.

Eastern Market Brewing Co. a lancé sa première brasserie et sa première brasserie dans le quartier du marché de la ville lors de l’événement annuel Eastern Market After Dark en 2017.

« Il y a six ans aujourd’hui, nous avons servi notre toute première bière à Eastern Market After Dark », a déclaré Dayne Bartscht, directeur général d’Eastern Market Brewing Co., dans un communiqué. « Nous avons parcouru un long chemin et cet endroit sera une représentation de tout ce que nous avons appris. Le nom « Éléphant & Co. » est une ode à l’endroit où tout a commencé, avec notre logo d’éléphant sur Eastern Market, tandis que « & Co. » représente nos nombreuses autres marques. Charlotte Street sera une vitrine pour notre bière, ainsi que pour notre offre au-delà de la bière.

Ces offres comprennent des robinets en libre-service, des pizzas à la Détroit, ainsi que du café et des beignets de Dooped Donuts. Elephant & Co. prévoit également d’offrir un service unique en son genre dans le Michigan pour livrer des pizzas et de la bière directement aux clients.

En 2020, l’entreprise a lancé le projet Ferndale dans l’ancien espace d’Axle Brewing Co. sur l’avenue Livernois, où elle a testé pour la première fois le service de livraison pendant la pandémie de COVID-19. En 2021, l’entreprise a également acquis l’ancien site de Roak Brewing Co. à Royal Oak, où elle a créé la première salle de robinetterie entièrement libre-service du Michigan. La société prévoit également de rebaptiser cet emplacement Elephant & Co. et d’ouvrir également d’autres sites à travers l’État dans les années à venir.

Founders Brewing Co., basée à Grand Rapids, a ouvert pour la première fois sa brasserie à Détroit en 2017. Elle a fermé ses portes en mai à la suite de nombreuses plaintes pour discrimination raciale, bien que l’entreprise ait imputé cette fermeture à de mauvaises ventes.

