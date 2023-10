PRIYA Nandra-Hart a secoué Albert Square dans une tournure choquante, laissant les téléspectateurs du feuilleton stupéfaits.

Cependant, un personnage d’EastEnders est plus irrité qu’autre chose alors que le nouveau venu se rapproche de Nish Panesar.

BBC

Nish et Priya pourraient-ils se lancer dans une liaison ?[/caption]

BBC

Suki les sent se rapprocher[/caption]

BBC

Et Priya l’énerve[/caption]

Les téléspectateurs de BBC One ont été présentés à la mère de Nugget Gulati pour la première fois le lundi 16 octobre 2023, alors que le garçon a finalement été retrouvé vivant et en bonne santé après avoir disparu pendant plusieurs semaines.

Sophie Khan-Levy a assumé le nouveau rôle mais son arrivée laisse Suki Panesar (jouée par Balvinder Sopal) craindre pour son mariage.

Dans les scènes diffusées la semaine prochaine, les deux femmes s’affrontent sur leurs différentes valeurs alors qu’elles tentent toutes les deux de s’affronter.

Priya tente ensuite de rallier Nish Panesar (Navin Chowdhry) en flirtant pendant que les deux vont faire du shopping.

Dans les scènes suivantes, Suki est choquée par le nouveau look de Nish, mais comment va-t-il réagir ?

Les choses ne s’améliorent pas entre Priya et Suki car elles continuent de s’irriter.

Nish ne les aide pas à s’entendre et, à la place, contribue à accroître la tension en donnant à Priya un emploi au Minute Mart.

Suki pourrait-elle la licencier sur-le-champ ?

Les fans inconditionnels du drame londonien se souviendront également que Suki elle-même a eu sa propre liaison avec Eve Unwin (Heather Peace).

Le couple a gardé les téléspectateurs en haleine alors qu’ils se tournaient tous vers « Sukeve » et que les deux tourtereaux planifiaient leur évasion d’Albert Square – mais surtout le contrôle de Nish.

Mais juste au moment où les choses commençaient à s’améliorer pour Suki et Eve, et après de multiples hauts et bas, le couple illicite a dû arrêter.

Suki a été retrouvée inconsciente en bas de ses escaliers et son mari violent a été blâmé pour sa disparition.

Lorsque son fils Vinny a découvert qu’elle avait trompé Nish avec Eve, la femme d’affaires a su que son temps était écoulé et le couple a décidé d’arrêter une fois pour toutes.

Mais Nish pourrait-il se lancer dans sa propre histoire d’amour secrète pour convaincre Suki qu’il est temps pour elle de le quitter ?

Pourrait-elle être convaincue de s’impliquer à nouveau avec Eve ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

BBC

Suki a eu sa propre liaison avec Eve Unwin[/caption]

BBC

Pourrait-elle arranger les choses avec Eve si Priya et Nish avaient leur propre liaison ?[/caption]