EastEnders spoilers LIVE – Lola Pearce reçoit des nouvelles dévastatrices alors que les icônes de Walford font leurs adieux au favori des fans

L’icône EASTENDERS Lola Pearce recevra des nouvelles dévastatrices cette semaine alors que son séjour à Walford touche à sa fin.

Le personnage préféré des fans d’EastEnders, joué par Danielle Harold, verra son état s’aggraver cette semaine, malgré son retour de l’hôpital.

À son retour à la maison, Lola constatera que ses proches se sont réunis pour lui offrir son soutien afin que la réalité de son pronostic s’installe.

Son discours devient plus brouillé et elle refuse de rencontrer Janet et William.

Pendant ce temps, Ben cherche désespérément un moyen d’aider Lola, rencontrant un médecin pour discuter d’un traitement en Amérique.

