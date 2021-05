EastEnders Spoilers DERNIERS – Kat Slater agressé et Mila révèle l’horreur des abus ainsi que les mises à jour de Coronation Street et Emmerdale

FANS D’EMMERDALE: HARRIET NE SERA PAS MASQUÉ

Ils sont convaincus que la vicaire Harriet Finch sera révélée comme l’empoisonneuse mystérieuse de Kim Tate.

Le vicaire – qui est joué par l’actrice Katherine Dow Blyton dans le feuilleton ITV – a fait une crise l’année dernière à cause de sa culpabilité à propos de la mort de Malone et s’est rendu dans des endroits sombres.

Maintenant, bien que cela semble avoir été sous contrôle, les fans pensent qu’Harriet deviendra un ange vengeur – déterminé à débarrasser le village du mal.

Et ils pensent qu’elle commencera par l’amant de son ex Will Taylor, Kim Tate.

«C’est évident», a déclaré l’un d’eux. «Elle sera la coupable surprise. Kim a eu une liaison avec Will, elle a piqué la boisson de Dawn et elle a fait une rechute récemment.