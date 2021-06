EastEnders signe la star londonienne du Burning Ross Boatman pour le sombre scénario de Bobby Beale

La star de Burning à LONDRES, Ross Boatman, rejoint le casting d’EastEnders.

L’acteur et joueur de poker professionnel, 57 ans, fera ses débuts cet été dans le rôle d’Harvey Monroe, le père « traditionnel et farouchement protecteur » de Dana, interprété par Barbara Smith.

Monroe s’est occupé seul de sa fille et est décrit comme « un vrai père de famille qui est fier d’avoir été élevé à Bow et encore plus fier d’être papa ».

Cependant, la relation de Dana avec Bobby Beale, joué par Clay Milner Russell, est susceptible de provoquer des conflits.

Boatman est surtout connu pour avoir joué le pompier Kevin Medhurst dans le drame ITV London’s Burning de 1988 à 1995 avant de revenir en 2000.

Il est également un joueur de poker professionnel et membre du groupe de quatre membres connu sous le nom de Hendon Mob.

Ils ont attiré l’attention des médias et sont apparus dans diverses émissions de télévision, notamment la série documentaire de la BBC, The Real Hustle.

Ailleurs, Boatman est apparu dans The Bill, Holby City, Casualty et plus récemment Grantchester.

Il a déclaré : « Certains acteurs aspirent à tout le glamour des collines d’Hollywood. D’autres rêvent des lumières vives du West End de Londres. Tout ce que je voulais, c’était des anguilles en gelée, Albert Square et une pinte effrontée au Queen Vic.

«Les mots peuvent difficilement exprimer à quel point je suis heureux et excité d’être enfin ici. J’adore la série et j’ai hâte de commencer. Je me sens vraiment béni.









Le producteur exécutif Jon Sen a déclaré: « Nous avons hâte que Ross nous rejoigne à Albert Square en tant que Harvey.

«Il est parfait pour jouer le père affable de Dana qui est aux anges, sa fille a trouvé un partenaire en Bobby mais les secrets ne resteront probablement pas cachés sur la place, donc les tentatives de réinvention de Bobby pourraient bien être vaines.

« Nous attendons avec impatience l’arrivée de Harvey, il va certainement bouleverser la dynamique de la famille Beale. »