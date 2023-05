EastEnders secoué par la bombe de Lily Slater alors que son secret est révélé

Lily Slater, 12 ANS, est enceinte de son premier enfant et ses parents ont juré de la soutenir.

Mais Stacey Slater et Martin Fowler reçoivent des nouvelles explosives sur l’écolière la semaine prochaine dans EastEnders.

La pré-adolescente interprétée par Lillia Turner a laissé les téléspectateurs de BBC One stupéfaits lorsqu’il a été révélé qu’elle était enceinte.

Après quelques semaines de mystère, Ricky Branning a ensuite été découvert comme le père du bébé tandis que Lily a décidé de garder son bébé et de mener à bien la grossesse.

Cela a laissé sa mère Stacey Slater (Lacey Turner) aux prises avec ses finances alors que la famille se prépare à accueillir un nouvel ajout.

La semaine prochaine, cependant, la figure paternelle de Stacey et de Lily, Martin Fowler (James Bye), est horrifiée d’apprendre qu’elle intimide une fille de son école.

Mais ils se rendent vite compte qu’il y a plus dans la situation car le comportement de Lily est influencé par sa propre intimidation.

Tout le monde ne sait pas que Stacey est sur les nerfs en raison d’une offre choquante sur Secret Cam.

Stacey a été inspirée par la propre entreprise commerciale de Freddie et s’est tournée vers le travail de caméra pour joindre les deux bouts en créant son propre compte sur une plate-forme nommée Secret Cam.

Également à venir dans le drame basé à Londres, ses problèmes d’argent deviennent incontrôlables alors que les huissiers arrivent pour la chasser de la maison et de la maison.

Plus tard, Freddie Slater (Bobby Brazier) repère une Stacey abattue et propose rapidement une idée rentable pour attirer plus de clients dans sa camionnette.

Bien que l’idée soit un succès instantané, une Stacey ravie est ramenée à la réalité lorsqu’un client lui fait une offre choquante sur Secret Cam.

Stacey envisage l’offre et continue de rejeter l’aide de Martin.

Dans des scènes ultérieures, elle demande à Eve Unwin (Heather Peace) de s’occuper de la camionnette bap.

Malheureusement, Eve rentre bientôt chez elle et trouve Stacey toute habillée – va-t-elle lui dire ce qu’elle a fait ?

