EastEnders secoué par DEUX scissions alors que les couples en viennent aux mains après une série de trahisons

EASTENDERS a été secoué par DEUX scissions ce soir alors que des couples en sont venus aux mains après une série de trahisons.

L’épisode d’hier soir a vu Keanu Taylor affronter la fiancée Sharon Watts pour avoir aidé Lisa Fowler à partir avec sa fille Peggy la semaine dernière.

Le couple est retourné chez eux pour discuter de ce qui s’était passé, Sharon suppliant Keanu de voir qu’elle ne faisait que ce qu’elle pensait être le mieux pour tout le monde.

Cependant, Keanu ne pouvait pas lui pardonner, et après une conversation avec Martin Fowler au sujet de leurs problèmes relationnels respectifs, il rentra chez lui et dit à Sharon que le mariage était annulé.

Elle a plaidé: « S’il vous plaît Keanu, tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. »

Mais il a répondu : « Je suis désolé mais je ne peux pas t’épouser… » avant de sortir de la maison.

Pendant ce temps, Martin avait ses propres problèmes relationnels alors qu’il tentait de raviver sa romance avec Stacey Slater, mais avait du mal avec son nouveau travail de caméra.

Le couple intermittent est allé manger, mais Martin n’était pas à l’aise avec le fait que Stacey paie, disant qu’il ne voulait pas de son «argent sale».

Plus tard dans le pub, un Martin ivre a confronté un groupe de gars qui riaient et plaisantaient en regardant quelque chose sur leurs téléphones.

Martin a lancé un coup de poing avant de recevoir une claque au visage en retour, le laissant avec un nez ensanglanté.

Une Stacey horrifiée a vu ce qui s’est passé et la paire l’a dit sur la place.

Il a dit : « C’est de ta faute, tu m’as fait ça Stace, tu n’as aucune idée de ce que c’est de ce côté-ci, n’est-ce pas ?

« Tous les mecs que je vois se demandent s’ils ont eu une petite histoire avec toi, et puis quand nous sortons ensemble, tout le monde sur mon dos, je peux les entendre dire ‘tu sais ce que fait sa madame?’

« Tu dois m’écouter, je ne peux pas le supporter Stace, tu te vends à n’importe qui qui te transfère 20 livres. »

Stacey a répondu: « Je suppose que nous avons fini alors » et s’est éloignée avant que les « duff duffs » classiques du feuilleton ne retentissent.

Les téléspectateurs d’EastEnders ont été surpris par les deux ruptures, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : Il n’y a aucun intérêt à #EastEnders en matière de relations, n’est-ce pas, vraiment ? »

Un autre a ajouté: « Martin, quel idiot de classe! »

Un troisième était plus contrarié par Sharon et Keanu, disant: « Mon cœur me fait mal pour eux maintenant, je veux me blottir en boule et pleurer parce que c’était juste déchirant de les voir comme ça. Je veux juste que mon sheanu soit heureux.

EastEnders est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.