EastEnders se trompe alors que Bailey Baker est ignorée des passants alors qu’elle dort dans un tunnel

Les fans d’EASTENDERS ont dénoncé une erreur alors que Bailey Baker dormait dans la rue avec le chien Banjo – tout en étant ignoré par les passants.

L’écolière – qui est jouée par l’actrice Kara-Leah Fernandes dans le feuilleton de la BBC – a été vue accroupie dans un tunnel de rue après s’être enfuie de chez elle.

6 Les fans d’EastEnders ont le cœur brisé après avoir appris que Bailey dormait dans la rue

6 Les passants l’ont ignorée en passant devant

Entouré de ses sacs, clairement un enfant, les passants la regardaient mais l’ignoraient.

Et les fans ont critiqué la représentation irréaliste d’un enfant vivant dans la rue simplement ignoré.

L’un d’eux a écrit: « C’est triste de voir autant de gens passer devant Bailey, une fille de 11 ans qui dort dans la rue et ne propose pas d’aider, et c’est encore plus triste de savoir que la société est en fait comme ça. #EastEnders. «

Un second a dit: « #EastEnders Pauvre Bailey, couché dans un passage souterrain avec Banjo. «

6 Bailey reste dans un passage souterrain avec Banjo

6 Les fans sont choqués que le public ne semble pas la remarquer

Un autre a ajouté: « Bailey serait dans ma maison en un éclair mangeant des crumpets chauds et au beurre puis de la crème glacée pour le pudding.

«Mais je suppose que ça peut être facile de croiser un enfant de son âge dans la rue? #EastEnders. «

Cependant, il a été révélé que quelqu’un avait remarqué Bailey sur Walford Common la nuit où elle avait quitté la maison.

Et la semaine prochaine, elle sera retrouvée – mais par un homme qui prétend être ami avec sa défunte maman.

6 Quelqu’un pourra-t-il ramener Bailey à la maison en toute sécurité?

Les téléspectateurs verront Bailey rester dans un passage souterrain avec Banjo à ses côtés lorsque des jeunes lui voleront son sac.

Bailey se lève et court après eux, mais va-t-elle récupérer ses affaires?

Plus tard, quand Keegan tombe sur un Banjo blessé, ils paniquent.

Qu’est-il arrivé à Bailey?

6 Mitch et Karen poursuivent leur recherche de Bailey

Pendant ce temps, Bailey cherche Banjo mais est approché par un homme, Reg, qui lui dit qu’il était autrefois ami avec sa mère.

Mitch et Karen poursuivent leur recherche de Bailey, mais Karen est soulagée quand ils reçoivent un appel de Reg, disant qu’il a trouvé Bailey.

Bailey se montrera-t-il sain et sauf?

Pendant ce temps, Denise et Rainie aident Karen à retrouver un emploi.

Denise a menacé de «boycotter» le propriétaire de la laverie s’il ne proposait pas le travail de Karen.

Les habitants de la place se sont réunis en solidarité pour montrer leur soutien à leur voisin et Karen en est touchée.

EastEnders continue lundi à 20 heures sur BBC One.