EastEnders se prépare pour un AUTRE remaniement de son calendrier alors que les Jeux olympiques de Tokyo prennent le contrôle de BBC One

Les horaires des EASTENDERS sont à nouveau modifiés avec le soap diffusé après 21h pendant les jeux olympiques.

Le feuilleton de la BBC a prolongé ses épisodes du coffret iPlayer jusqu’en août après que des millions de personnes se soient connectées pour diffuser les épisodes.

Le feuilleton de la BBC continuera désormais de diffuser tous ses quatre épisodes hebdomadaires lundi matin sur le service de streaming jusqu’à la fin des Jeux olympiques de Tokyo.

Pour la semaine commençant le lundi 26 juillet, le premier épisode sera diffusé ce soir-là à 21h05.

Le reste de la semaine suivra à 21h le mardi et le jeudi, tandis que le vendredi sera à nouveau diffusé à 21h05.

Les fans de savons ont été rendus furieux par la façon dont les trois grands savons ont été mélangés à la demande des patrons pendant le tournoi de football.

Les patrons de Telly ont tenté d’atténuer le problème en rendant les épisodes de la semaine disponibles sur BBC iPlayer et ITV Hub à partir du lundi matin de chaque semaine.

Cela signifie que les fans peuvent regarder toute la semaine d’épisodes le lundi matin à partir de 6 heures du matin.

Cependant, le feuilleton reste l’une des émissions les plus performantes sur iPlayer avec des millions de téléspectateurs pour regarder des épisodes dès le début sous forme de coffret.

Et The Sun peut révéler que l’émission a été regardée plus de 20 millions de fois sur iPlayer pendant l’Euro.

Une porte-parole d’EastEnders a déclaré: « Depuis le début de l’Euro 2020, EastEnders a supprimé tous les épisodes sur iPlayer pour la première fois lundi, donnant au public le choix de regarder quand et où il le souhaite, il n’est donc pas surprenant que l’audience du jour au lendemain soit affectée. . »

« EastEnders a été diffusé 13,4 millions de fois au cours des deux dernières semaines seulement, ce qui en fait l’une des émissions les plus populaires d’iPlayer. »