EastEnders s’apprête à faire un retour majeur alors que Cindy Beale rencontre un ancien résident de Walford

Les habitants de Walford étaient convaincus que Cindy Beale (jouée par Michelle Collins) était morte derrière les barreaux alors qu’elle donnait naissance à son plus jeune enfant, Cindy Jr.

Plus tôt cette année, cependant, il a été révélé que Cindy était bel et bien vivante, vivant en France avec son mari Ian (Adam Woodyatt) et leur fils Peter (Thomas Law).

La famille a récemment fait un retour explosif sur la Place avec Ian déterminé à travailler sur son empire.

Pendant ce temps, Cindy tente de renouer avec ses filles Anna et Gina, perdues depuis longtemps.

À venir, l’ancien mari de Cindy, George Knight (Colin Salmon), a réussi à vendre son bar à Marbella, en Espagne.

La semaine prochaine, George et ses filles Anna (Molly Rainford) et Gina (Francesca Henry) font un voyage dans le passé lorsque des articles du bar sont livrés au Vic.

Cindy tente de la rejoindre, mais les émotions prennent le dessus sur elle et elle est touchée lorsque George l’invite à revenir une fois qu’elle est prête.

Malheureusement, elle montre bientôt ses vraies couleurs en déchirant la fiancée de George, Elaine Peacock (Harriet Thorpe) à l’extérieur de The Vic, devant George et Anna horrifiés qui la renvoient une fois de plus.

Dans des scènes ultérieures, Cindy regrette ses actes alors qu’Anna l’évite et tente de faire la paix en invitant Elaine à déjeuner.

À Walford East, c’est glacial entre les deux – pourront-ils un jour s’entendre ?

Plus tard, Cindy rencontre l’autre soumissionnaire pour le prêteur sur gages et lui suggère de diviser leur offre pour se lancer en affaires ensemble.

Ian est réticent, mais Cindy lui demande de lui faire confiance car l’acheteur mystère est un ancien résident de Walford.

De nombreux visages sont venus et repartis de Walford, certains ayant même déménagé à l’étranger.

Quel visage emblématique a décidé de se lancer en affaires avec Cindy Beale ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

