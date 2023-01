EastEnders révèle une histoire dévastatrice pour Whitney Dean enceinte

WHITNEY Dean a été choquée au-delà des mots lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte du bébé de Zack Hudson.

Mais la future mère recevra la nouvelle dévastatrice que son bébé souffre d’une maladie de choc à EastEnders.

Bbc

Whitney Dean a découvert qu’elle était enceinte du bébé de Zack Hudson[/caption] Bbc

Initialement choquée, elle est rapidement devenue excitée pour la maternité[/caption] Bbc

Mais elle et Zack sont prêts pour des nouvelles dévastatrices[/caption]

La commerçante du marché bien-aimée représentée par Shona McGarty a découvert qu’elle attendait un bébé après avoir passé un test de grossesse avec Stacey Slater.

Son parcours vers la maternité a connu des débuts difficiles, notamment en raison de sa relation complexe avec le père de son enfant, Zack Hudson (James Farrar).

Cependant, la grossesse de Whitney est sur le point de s’aggraver car les patrons du savon ont taquiné que son bébé à naître serait diagnostiqué avec le syndrome d’Edwards, également connu sous le nom de trisomie 18.

Whitney et Zack recevront le diagnostic plus tard dans le mois suivant une échographie pour identifier une anomalie congénitale qui, à son tour, incitera à des tests supplémentaires.

Les patrons de BBC One et EastEnders travaillent en étroite collaboration avec SOFT UK et Résultats et choix prénatals pour le scénario à venir.

L’intrigue vise à “réfléchir avec précision et sensibiliser au syndrome d’Edwards tout en décrivant avec sensibilité les décisions difficiles auxquelles les futurs parents sont confrontés à la suite d’un diagnostic”.

Le producteur d’EastEnders, Chris Clenshaw, a expliqué: “Il était impératif pour nous de travailler aux côtés de Résultats et choix prénatals et de SOFT UK pour présenter avec précision et dépeindre avec sensibilité une histoire aussi émouvante à laquelle de nombreux parents peuvent s’identifier.”

« Shona [McGarty] et James’ [Farrar] les performances ont dépeint de manière réfléchie les réalités du diagnostic et du processus de prise de décision avec compassion et compréhension.

Alors que le futur diagnostic déclenchera sans aucun doute beaucoup d’émotions chez les téléspectateurs, Zack Hudson a déjà dû faire face à une épreuve de santé qui lui est propre.

Dans des scènes récentes, le beau gosse est tombé sur Brett, une vieille connaissance avec qui il avait l’habitude de partager des aiguilles de stéroïdes.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Brett a dit à Zack qu’il était séropositif et qu’il aurait besoin de se faire examiner pour exclure toute possibilité qu’il ait pu contracter le virus.

Malheureusement pour le chef de Walford East, les résultats des tests sont revenus positifs et il a depuis gardé ses distances avec Whitney et leur bébé.

Zack et Whitney pourraient-ils se soutenir après la nouvelle choquante de leur bébé ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Whitney n’a aucune idée que Zack lui cache un secret[/caption] Bbc

Le mec est séropositif[/caption]