EastEnders révèle un énorme indice sur la victime du meurtre de Noël – et c’est la faute de Karen Taylor

KEANU Taylor cherche désespérément une relation avec son fils Albie, mais les choses avec Sharon Watts deviennent de plus en plus tendues de minute en minute.

Sa mère Karen Taylor propose un plan la semaine prochaine à EastEnders – mais tout cela pourrait-il se retourner contre lui à temps pour Noël ?

BBC

Keanu Taylor est désespéré depuis quelques temps avec son fils Albie

Mais les tensions avec Sharon Watts grandissent

Et Karen décide d'élaborer un plan

Sharon Watts et Keanu Taylor étaient prêts à se marier plus tôt cette année, mais dans une tournure choquante, le couple a annulé leurs fiançailles et essaie de rester civil pour coparentalité de leur fils Albie.

Mais les rancunes deviennent fortes entre les deux personnages car Keanu (joué par Danny Walters) souhaite passer plus de temps avec Albie.

Les choses vont aller de mal en pis pour eux alors que Sharon (Letitia Dean) passe du temps avec un homme nommé Dorian et qu’il y a un soupçon de romance dans l’air.

Au lieu d’aider la situation et d’apaiser les choses, la mère de Keanu, Karen (Lorraine Stanley), va sans le savoir ajouter de l’huile sur le feu.

À venir la semaine prochaine sur BBC One, Keanu n’est pas vraiment impressionné de voir Dorian offrir des fleurs à Sharon et un baiser sur la joue.

Il décide d’emmener Albie dehors pour la journée sans s’en charger, et Karen prend un grand plaisir à refuser de dire à Sharon où ils sont allés.

Plus tard, Sharon fait irruption et menace d’appeler la police si Keanu et Albie ne reviennent pas bientôt.

Keanu revient juste à temps, et une grosse dispute s’ensuit alors que Sharon demande à savoir où ils étaient.

Suite à la dispute de la veille, Keanu s’excuse auprès de Sharon, mais elle insiste sur le fait qu’ils ont besoin d’un arbitre tiers lorsqu’ils discutent des modalités de garde d’enfants d’Albie.

Flanqué de Karen, Keanu rencontre alors Sharon et son avocat, et elle lâche une bombe.

Une autre vilaine confrontation s’ensuit dans The Vic entre Karen et Sharon et la première rentre chez elle avec un plan sournois.

Keanu est poussé par sa mère à l’accepter – mais ira-t-il vraiment jusqu’au bout ?

Noël à Albert Square sera plus explosif que jamais selon une scène flash-forward diffusée en février 2023.

Le polar a été taquiné avec six des femmes les plus emblématiques de Walford, dont Sharon Watts qui a été vue portant une robe de mariée.

De nombreux téléspectateurs ont soupçonné que Keanu pourrait être le cadavre inconnu trouvé dans le Vic en raison de la tenue vestimentaire de Sharon.

Le plan de Karen pourrait-il être la confirmation qu’il va mourir ?

Pour couronner le tout, l’actrice Lorraine Stanley quittera le programme basé à Londres et renoncera au rôle de Karen Taylor.

Karen repartira-t-elle le cœur brisé après la mort de son fils Keanu ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

BBC

Keanu est choqué quand Sharon lâche une bombe

Leur calvaire pourrait-il prendre des proportions mortelles ?