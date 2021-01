EASTENDERS a largué une bombe ce soir révélant le père de Jed IS Harry alors que davantage de victimes de Pédo Katy étaient découvertes.

Une Linda Carter horrifiée a fait la découverte ce soir après avoir rencontré Jed pour la première fois.

La tournure compliquée des événements a commencé avec Frankie, qui a déclenché une spirale descendante chez Mick lorsqu’elle a révélé qu’elle était sa progéniture après avoir été abusé à l’âge de 12 ans pendant sa prise en charge.

Elle avait également un petit demi-frère appelé Harry, et les téléspectateurs ont vu Frankie se préparer à visiter le crématorium pour l’anniversaire de sa mort ce soir.

Linda a dit qu’elle irait avec Frankie pour obtenir du soutien, mais la femme de Mick a commencé à remettre en question les affirmations de Jed selon lesquelles il était un autre des frères et sœurs de Harry et Frankie, et il a dit que le père de Linda Harry n’était jamais là.

Mais elle avait une autre théorie à laquelle elle l’a confronté, le conduisant à prendre d’assaut.

Traumatisé Jed a rapidement révélé qu’il était le père de Harry et qu’il y avait d’autres garçons qui avaient été maltraités, laissant Linda et Frankie sous le choc.

Jed a crié: « J’ai fait ce que j’ai dit, ce que j’ai promis. Je n’ai pas dit un mot, pas un seul mot sur Harry, rien.

« Je n’ai jamais parlé à personne. De moi, de l’un de nous … »

Les téléspectateurs ont été tout aussi choqués que Linda et ont essayé d’assembler les pièces, l’une d’elles ayant réussi à écrire: «J’espère avoir bien compris: Katy a dit à Frankie que Jed était le demi-frère d’Harry, mais que leur père l’avait laissé tomber. fait Jed était le père de Harry. «

Un autre a déclaré: « OMG le fait que Jed ait dit » N’IMPORTE QUEL DES NOUS « Je parie qu’il y en a plein. Comme quand elle a dit il y a des semaines, elle avait ‘des cadeaux sur beaucoup d’enfants dont elle s’occupait' »

Cependant, d’autres pensaient que Frankie cachait quelque chose et l’un d’eux a dit: « Alors pourquoi Frankie n’a-t-elle pas été choquée par le commentaire de Jed » aucun d’entre nous « . Je pense que Frankie en sait beaucoup plus qu’elle ne le dit sur #EastEnders »

Plus tard dans la semaine, les téléspectateurs verront Linda et Mick discuter des autres victimes d’abus de Katy.

Mais quand Mick essaie de communiquer avec Frankie, elle le supplie de ne pas transformer sa mère en police.

Mick a été abusé par Katy quand il était enfant pris en charge – et a engendré Frankie alors qu’il n’avait que 12 ans.

Leur écart d’âge a conduit Frankie à réaliser que quelque chose n’allait pas quand elle est arrivée sur la place, et elle a essayé de faire voir à Mick qu’il avait été maltraité.

Mais les choses étaient compliquées lorsque Katy a atterri à Walford à la recherche de sa fille et a affirmé que Mick n’était pas son père, retournant Frankie contre lui.