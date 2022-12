EastEnders révèle le retour de Phil Mitchell après une sortie de choc

PHIL Mitchell revient à Walford juste à temps pour Noël – mais est secoué par la nouvelle de la mort.

L’homme dur (interprété par Steve McFadden) fait son retour tant attendu au feuilleton de la BBC plus tard ce mois-ci.

Phil reçoit des nouvelles choquantes après son retour sur la place

Keeble tente de retrouver Phil

Il est parti en octobre pour trouver un allié pour aider à éliminer DCI Keeble (Alison Newman) et à tirer son cousin Billy (Perry Fenwick) du crochet pour vol à main armée et meurtre du père de Keeble.

Dans un épisode spécial de flashback, il a été révélé que le père de Phil était responsable de la mort du père de Keeble lors d’une fusillade dans un entrepôt historique dans les années 70.

Alors que Keeble tente de retrouver Phil, elle rend visite à Kat en menaçant de le ramener menotté s’il ne rentre pas chez lui.

Lorsque Phil revient enfin à Albert Square, Kat est furieuse.

Mais ce sont les nouvelles de Billy qui choquent Phil alors qu’il révèle que sa petite-fille Lola Pearce (Danielle Harold) a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale en phase terminale.

Pendant ce temps, sa fiancée Kat Slater (Jessie Wallace) n’était pas au courant de ce que Phil faisait et se rapproche à nouveau de son ex et co-parent Alfie Moon.

Phil devrait-il s’inquiéter ?

Après le triste jour des funérailles de Dot, Kat et Alfie se retrouvent assis ensemble à The Vic et commencent à se remémorer.

L’ancien couple partage ses souvenirs de Dot et se souvient bientôt de Nana Moon.

Ils discutent de la façon dont c’était le dernier souhait de Nana Moon que le couple se réconcilie et se remette ensemble.

Plus tard, Kat est sous le choc de Phil car il refuse de répondre à aucun de ses appels, ce qui incite Alfie à demander à Kat si elle a pris la bonne décision et si elle est heureuse dans son mariage.

Il ne faut alors pas longtemps avant que Kat et Sharon en viennent aux mains alors qu’elles se disputent la difficulté d’être l’épouse de Phil.

Cependant, ils en viennent bientôt à se lier à ce sujet alors que Kat tente de rassurer Sharon qu’il y aura quelqu’un là-bas pour elle, mais elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas besoin d’un homme.

Kat sera-t-elle honnête sur ses sentiments ?

Quelle sera la prochaine étape pour son avenir et celui de Phil ?

Phil revient juste à temps pour Noël – mais où est-il passé ?

Alfie veut toujours courtiser Kat

Kat sera-t-elle honnête avec ses sentiments ?