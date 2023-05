EastEnders ramène Cindy Beale – et cela sauvera le savon ou le tuera pour de bon

EASTENDERS ramène l’un de ses personnages les plus emblématiques d’entre les morts – et cette fois, ce n’est pas un fantôme.

Le Soleil a révélé en exclusivité comment l’actrice Michelle Collins fait un retour choc en tant que Cindy Beale, morte depuis longtemps, 25 ans après sa dernière apparition.

Polycopié

Cindy et Ian Beale sont de retour[/caption] Bbc

Leurs retours sont décisifs pour EastEnders[/caption] Bbc

Ian sera réuni avec Cindy[/caption]

Et même si cela excitera sans aucun doute les fans de longue date – ce sera soit le scénario qui sauve EastEnders – soit celui qui le tue (pour de vrai).

Le patron Chris Clenshaw pourrait être sur le point de réaliser le retour d’entre les morts le plus impressionnant depuis [pick whichever EastEnders returns from the dead – there have been several].

Soyons clairs – le retour de Cindy est le seul grand retour qui pourrait arriver.

Même si les fans veulent que Ronnie et Roxy reviennent en vie, cela ne peut pas arriver.

Leur mort – une grosse erreur et un acte d’automutilation incroyable pour le feuilleton – est définitive. Ils ne peuvent pas revenir de cela.

Mais Cindy est décédée en prison – hors écran et commodément lors de l’accouchement.

Son retour – protection des témoins ou autre – peut être expliqué et cru. De la même manière que le retour de Dirty Den d’entre les morts pourrait à peu près être expliqué et cru.

Et aussi le retour d’entre les morts de Kathy Beale. Celui-là a plutôt bien fonctionné tout compte fait.

Mais le retour de Cindy va être un véritable test pour savoir si EastEnders a toujours ce qu’il faut pour être un feuilleton leader.

Ses notes ont plongé à un peu plus de deux millions par nuit – environ la moitié de ses rivaux Emmerdale et Coronation Street.

Et même si, sur le plan créatif, le spectacle est beaucoup plus fort qu’il ne l’était, on craint que le feuilleton ne soit entré dans une spirale mortelle à laquelle il ne puisse pas échapper.

Le retour de Cindy pourrait être le big bang nécessaire pour retrouver ces millions de téléspectateurs perdus.

Ou cela pourrait être la chose qui voit finalement les fans refuser d’acheter ce qu’ils regardent.

Ce serait le glas du feuilleton phare de la BBC.

Il y aura d’énormes questions auxquelles il faudra répondre – notamment pourquoi Cindy est de retour avec un goutte à goutte comme Ian Beale.

Pourquoi n’est-elle pas revenue après le meurtre de sa fille Lucy ? Ou la mort de son fils Steven ? Encore une fois, pourquoi retrouver Ian Beale ?

Reste à savoir si le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, a des réponses à ces questions – mais s’il le fait, cela pourrait être la meilleure chose qu’EastEnders ait jamais réalisée.

Et sinon, alors les duff duffs joueront une dernière fois et personne ne sera là pour le ramener d’entre les morts.

Bbc

Le couple pourra-t-il sauver le savon ?[/caption] Getty – Contributeur

Michelle Collins sera de retour sur le feuilleton[/caption]