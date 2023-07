EastEnders partage un premier regard sur le mariage de Kathy et Rocky – et les fans disent tous la même chose

EASTENDERS a partagé le premier regard sur le mariage de Kathy et Rocky – et les fans disent tous la même chose.

Kathy et Rocky se marieront à EastEnders cette semaine et les fans ont eu un aperçu de la matriarche dans sa robe.

Les fans ne pouvaient pas croire à quel point Kathy était belle dans l'aperçu de son mariage avec Rocky

En un clin d’œil partagé sur Instagram, Kathy, jouée par Gillian Taylforth, a pu être vue debout entre Sonia Fowler [Natalie Cassidy] et Bobby Beale [Clay Milner Russell].

Les fans se sont précipités pour partager leurs réflexions sur la photo, commentant à quel point l’actrice était magnifique.

L’un d’eux a écrit: « Kathy est magnifique. »

Un autre a dit: « Comment Gillian a-t-elle presque 68 ans et ressemble à ça? »

Et un troisième d’ajouter : « Gillian Taylforth ne vieillit pas. »

Il a récemment été taquiné que le fils de Kathy, Ian Beale [Adam Woodyatt] fera un retour à Albert Square juste à temps pour le grand jour.

Le mois dernier, les fans ont découvert que Ian et son ex-femme Cindy [Michelle Collins] vivent actuellement ensemble en France.

Et Kathy a choqué les fans lorsque sa poule est devenue l’un des épisodes les plus torrides du feuilleton.

Alors que les poules jouaient Never Have I Ever, Jean Slater a demandé si quelqu’un avait embrassé une femme.

Alors que Honey Mitchell essayait de dissimuler son propre câlin avec Suki Panesar, elle a demandé à Stacey Slater et Eve Unwin si elles n’avaient jamais été tentées en prison et elles ont toutes les deux dit non.

Et puis Kathy a pris une grande gorgée de son pétillant, laissant même son fils Ben choqué.

“Tina [Carter] dans ce même bar a dit que je ferais une lesbienne de haut niveau », a expliqué Kathy.

« N’en crois pas un mot », dit Elaine Peacock en se levant pour rafraîchir les boissons.

Mais Kathy n’avait pas ça et s’est levée, s’est dirigée vers la serveuse et lui a planté un énorme bisou.

Les fans ont récemment été témoins de la poule torride de Kathy